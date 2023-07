Valeria Marini, love story in mille pezzi | Purtroppo il finale è amarissimo

Il finale è arrivato anche con lui. Valeria Marini parla della sua rottura: tante promesse e tante speranze, poi il nulla.

Una nuova tragedia si è abbattuta sulla showgirl Valeria Marini, che non sembra avere pace, né successo in ambito romantico.

Icona italiana di bellezza e sensualità, Valeria continua a incantare il pubblico con la sua eleganza senza tempo. Attrice, showgirl e imprenditrice di successo, ha dimostrato una straordinaria versatilità nel corso della sua carriera. La sua presenza carismatica e il suo stile unico l’hanno resa una figura di culto nel panorama dello spettacolo italiano.

Conosciuta per il suo fascino mozzafiato e la sua personalità vivace, Valeria ha conquistato i cuori di milioni di fan in tutto il paese. Dal grande schermo alle passerelle, ha dimostrato di essere una donna di molte sfaccettature, sempre pronta ad affrontare nuove sfide.

Purtroppo, il successo lavorativo non sempre è coinciso con quello romantico… né in ambito di amicizia.

Più di un lato di sé: Valeria racconta il rapporto coi colleghi

Nell’intervista rilasciata di recente al Corriere Della Sera, Valeria Marini ha raccontato alcuni aspetti della sua vita di cui non si sa molto. In primis il rapporto con la collega Pamela Prati, un tempo considerata sua rivale: “La storia che lei mi abbia graffiata in volto? Tutta vera, ma è stato un momento di gelosia, poi ci siamo chiarite e siamo diventate amiche, l’invidia non mi appartiene.”

La giornalista le ha poi domandato cosa la leghi all’opinionista Alfonso Signorini: “Amore a prima vista.”, ha dichiarato lei. “Ma ci sono tanti tipi di amore. Gli voglio un gran bene, mi è stato accanto nei momenti duri, come anche io con lui.”.

Un amore finito precocemente: Valeria e Eddy

Nell’arrivare a parlare di Eddy Siniscalchi, il fidanzato che nella scorsa estate ha fatto battere il cuore di Valeria e di tutto il pubblico italiano, però, Valeria si ritira nel silenzio: tra i due è finita bruscamente. “La prego, basta.“, ha chiesto alla giornalista, implorandola di non fare domande sull’argomento.

Nonostante l’evidente dolore provato per la rottura e i successivi risvolti (si dice che Eddy sia attualmente il compagno della showgirl Miriana Trevisan), Valeria ha reso evidente di credere ancora nell’amore e nella possibilità di trovare un’anima gemella: “L’amore, la felicità, il sorriso sono le cose più belle“, ha dichiarato, con la positività che la contraddistingue.