Claudio Baglioni, ricordate l’ex moglie Paola? Si è ridotta proprio così | Irriconoscibile

Quella di Claudio e Paola fu una storia d’amore da sogno, purtroppo finita da anni, vediamo com’è diventata oggi Paola Massari.

Claudio e Paola: una vera love stori negli anni ’70. I due sembravano essere inseparabili, e le loro carriere, nei primi anni, prima che Baglioni spiccasse da solo il volo – ma anche più in là -, sembravano andare di pari passo ed essere anche esse inscindibili.

Infatti, anche Paola era una giovane cantautrice: i due si conobbero nel 1971 alla Mostra Elettronica dell’EUR. Perfino l’esordio di Paola è legato a Claudio: cantò per uno dei pezzi in Questo piccolo grande amore, nello specifico, la sua voce si fece sentire nel pezzo Battibecco.

Molto spesso, Paola era definita la Musa di Claudio Baglioni, in quanto avrebbe incarnato proprio ciò che ha ispirato per anni il cantautore, generando così il sentimento espresso in parole nelle sue poesie-canzoni.

I due si sposarono già nel 1973 con una cerimonia segreta, e nel 1982 ebbero un figlio di nome Giovanni. Proprio a lui è dedicata la canzone Avrai di Baglioni. Inutile dire che, come già sappiamo, i due non stanno più insieme da parecchi anni. Ufficialmente divorziarono nel 2008, ma sembra che la loro storia fosse già giunta al termine da tempo.

La nuova Massari

Paola Massari ha vissuto, dal punto di vista del pubblico, un po’ in ombra rispetto all’ex consorte. Li ricordiamo entrambi giovani e gradevoli, e c’è da dire che ancora oggi hanno quella luce negli occhi, forse propria di chi intraprende la carriera di artista o semplicemente ha l’animo di uno di loro.

Bionda, apparentemente con un aspetto curato nei dettagli, Paola Massari ha un profilo Instagram molto interessante, in cui pubblica principalmente foto paesaggistiche. Di lei non ci sono molti scatti, il che le rende sicuramente il merito di una alquanto dignitosa riservatezza. Chissà che Massari non sia semplicemente più libera senza una persona così famosa accanto?

Altro che Maglietta fina

Paola Massari, inoltre, pubblica anche alcune foto del figlio con la chitarra in mano – acustica, la sua specialità – taggandolo nella descrizione.

Tra gli scatti di Massari, come dicevamo, pochi la ritraggono, e quasi sempre con gli occhiali da sole: ma come possiamo constatare da labbra e naso, la cantante non è cambiata poi molto. La vediamo visibilmente rilassata in una foto al mare -così recita la didascalia – godendosi un sole ridente.