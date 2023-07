Temptation Island, quanta falsità: la verità non è come sembra | Telespettatori sconvolti

Il bacio clandestino, il litigio, ma qualcosa non torna: spuntano le prime dichiarazioni shock da parte di chi è molto vicino alla coppia…

Temptation Island torna a far parlare di sé. Il palcoscenico perfetto per le crisi di coppia mette in scena una nuova pantomima, immediatamente smascherata.

Il reality show condotto da Filippo Bisciglia, che vede una serie di coppie mettere in gioco la propria fedeltà “grazie” alla tentazione di un gruppo di single, è da poco nuovamente in onda su Canale 5 con la sua undicesima edizione.

Dopo un iniziale tentativo di messa in onda nel lontano 2005, dal 2014 Temptation Island è uno dei reality più popolari dell’emittente, seguitissimo in TV e costantemente commentato sui social come Twitter o Instagram.

Anche quest’anno gli scandali non hanno tardato a farsi sentire: riguardano una coppia che ha fatto molto parlare di sé, davanti e dietro le telecamere.

Sette anni finiti in un secondo: l’errore commesso

La coppia composta da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, originari di Scafati e fidanzati da sette anni, è esplosa in diretta nazionale. La miccia? Un bacio tra Gabriela e il “tentatore” Fouad, mostrato a Giuseppe come da tradizione del programma. Il giovane napoletano è andato su tutte le furie: “Non posso perdonare questa cosa. Lo ha fatto in tv, l’ha vista tutta l’Italia. Ho capito anche che avere una relazione troppo chiusa non mi fa stare bene. Mi aspettavo un’altra persona, non riesco a passarci sopra“.

“Mi hai preso per il c**o per sette anni. Ora sono stata io a fare quello che sentivo.”, ha però dichiarato Gabriela, rivelando di essere stata tradita a sua volta. “Tu mi hai messo le corna e io mi sono svegliata. Certo che l’ho fatto, non posso dire che non è vero.”. La coppia è quindi stata eliminata in qualità di separata… eppure c’è chi sostiene che fosse tutta una farsa.

Le storie su Whatsapp li tradiscono: la verità è un’altra

Subito dopo l’eliminazione i social si sono riempiti di dichiarazioni sulla coppia. I compaesani di Giuseppe e Gabriela hanno rivelato che la coppia, tornata a casa, è ancora assieme. Una cliente di Gabriela ha espresso la propria “pietà” nei confronti della coppia, che ritiene essersi presentata in TV solo per la fama.

Anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica si è espresso a riguardo:”Gabriela è una falsa e una bugiarda, non sa recitare. Uscita insieme a Giuseppe, non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante, anche stasera sono insieme.”, ha rivelato.