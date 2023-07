Eros Ramazzotti, il male distruttivo entrato in famiglia | La notizia è struggente

Un tumore arrivato all’improvviso sconvolge ogni piano di vita: “Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura…”

La notizia ha lasciato tutti senza parole: un terribile male ha colpito la famiglia Ramazzotti, disgregando l’equilibrio tanto difficilmente ottenuto.

A parlarne è Marica Pellegrinelli, l’ex moglie del cantante romano. Marica, classe 1988, è la modella e attrice che nel 2014 si è unita in matrimonio ad Eros, la sua prima relazione importante dopo la storica rottura con la conduttrice Michelle Hunziker.

Dal rapporto tra i due sono nati due figli: Raffaella Maria, nel 2011, e Gabrio Tullio, nel 2015. Marica si è inserita perfettamente nel contesto della famiglia pregressa di Eros, e ha sempre dichiarato di avere un ottimo rapporto con Aurora, la primogenita del compagno, che è a sua volta diventata mamma proprio quest’anno.

Purtroppo, il rapporto si è concluso nel 2019 a causa di una forte crisi. Sull’argomento, Marica non si è mai esposta troppo, chiedendo ai paparazzi di rispettare la privacy che ha contraddistinto il suo matrimonio con Eros.

Una diagnosi arrivata come un fulmine a ciel sereno

Ed è proprio Marica la protagonista del post con cui ha annunciato su Instagram che ormai da un anno ha sconfitto una difficile battaglia contro il tumore all’ovaio destro. Marica non aveva mai raccontato quanto le è accaduto, prima: come per la rottura con Ramazzotti, ha deciso di vivere la malattia e la guarigione nella più serena privacy.

“Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento.”, ha scritto. L’11 Luglio Marica ha “festeggiato” un anno dall’intervento che le ha tempestivamente salvato la vita.

La storia di una malattia vissuta nel conforto famigliare

Nel post, Marica non parla solamente del suo intervento, ma racconta tutta l’esperienza che ha circondato l’evento che l’ha sconvolta: “Ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa, ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta: la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita. Già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante.”

Non solo guarigione: l’intento della modella è quello di creare consapevolezza attorno alla malattia. “Ho fatto prevenzione? Anche – quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri.”.