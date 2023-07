Vittorio Feltri, sapete quanto guadagna al mese? Una cifra da brividi

Svelati gli stipendi di Vittorio Feltri: le sue numerose attività portano ovviamente frutti, scopriamo finalmente quanto prende.

Il saggista, politico e opinionista italiano Vittorio Feltri ha raggiunto altissime punte di notorietà, molto spesso per le sue opinioni piuttosto controverse ed espresse in modo abbastanza netto.

Ultimamente è stato intervistato presso la sede del Quotidiano Libero, di cui è il fondatore.

Il video è stato diffuso sui social network, e l’intervista assume toni ironici – e anche grotteschi da un certo punto di vista.

Feltri è solito commentare anche fatti di cronaca, e non si è risparmiato nemmeno sulla vicenda dell’accusa di stupro al figlio di Ignazio La Russa, Leonardo Apache La Russa, in merito al quale si è espresso in un lungo articolo in cui ha affermato che “il maschio è la vera vittima del sessismo”.

Lo humor di Feltri

La video-intervista è stata diffusa dal profilo Instagram @humorrisatablogtelevision. Alla domanda, piuttosto diretta, di uno degli intervistatori, “Qual è il suo stipendio”, Feltri risponde: “beh se vuoi te lo dico”. Un po’ spiazzato, l’intervistatore risponde positivamente – “Sì, mi piacerebbe” – , e allora Vittorio confessa: “Allora…netto?”, chiede, assicurandosi dell’informazione che deve fornire.

Una volta concordato che il riferimento è il netto dello stipendio, Vittorio Feltri svela la cifra: “Ventotto mila euro al mese”.

Feltri: “Non me ne frega”

“Poi dicono che sono scemo!”, esclama Feltri subito dopo aver rivelato lo stipendio, come se il fatto di guadagnare molti soldi al mese fosse garanzia di intelligenza. La battuta, comunque, sembra far colpo sugli intervistatori, che si lasciano andare a una sonora risata.

“E di lordo invece?” insiste uno degli intervistatori, ma Feltri il lordo non lo ricorda, e non dà informazioni troppo dettagliate nemmeno sul suo patrimonio – anche questo gli viene domandato. “Il patrimonio è molto buono”, dice, però, “io ho comprato una casa a tutti i miei figli, ho regalato sette appartamenti a mia moglie così non mi rompe i coglioni…e poi niente, io ho una disponibilità…abbondante insomma”. “Invece i dipendenti di Libero guadagnano bene oppure…?” incalza poi l’intervistatore, “Ah non me ne frega”, dice Feltri innescando un altro momento di sincera ilarità. Più avanti dichiara: “Ho perso completamente il contatto con queste miserie”, riferendosi ai lavoratori di Libero o al loro stipendio, ancora una volta dando filo da torcere agli intervistatori che proprio non riescono a star seri.