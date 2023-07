Pier Silvio Berlusconi, proposta respinta al mittente | Non vuole saperne nulla

Aria di crisi? Praticamente confermata. Le decisioni radicali di Pier Silvio raccontate al pubblico sconvolto: non si torna indietro.

Non dev’essere semplice, essere Pier Silvio Berlusconi: l’amministratore delegato di Mediaset si è di colpo ritrovato a dover giostrare l’impero lasciatogli dal padre Silvio, eterna “ombra” nel suo lavoro, e le presunte pressioni da parte della storica compagna Silvia Toffanin, conduttrice.

Proprio “a causa” del suo stretto rapporto con Silvia, Piersilvio si è visto accusato di favoritismo da parte di un altro volto iconico di Canale 5, quello di Barbara D’Urso: la conduttrice è stata infatti cacciata da Mediaset con un’interruzione di contratto di parecchi mesi antecedente all’effettiva data di scadenza.

La ragione, nonostante le teorie del complotto di Barbara, sarebbe l’intento di Piersilvio di ricostruire l’immagine dell’emittente, liberandosi di elementi da lui considerati poco professionali – ma soprattutto “troppo trash”.

Una definizione che non è andata giù alla polemica Barbara, ma che tuttavia rimane perfettamente in linea con le ultime, shockanti decisioni di Pier Silvio riguardo a Mediaset. Infatti…

Pier Silvio dice no: cambiamento sconvolgente per Mediaset

In questi giorni sta facendo molto parlare di sé l’annuncio del nuovo palinsesto di Mediaset, nonché quello di Rai: cambiamenti a non finire, tra passaggi di conduzione, saluti di volti storici e mille modifiche inaspettate. Piersilvio ha ancora una volta attirato l’attenzione su di sé per una scelta che potrebbe restringere di molto il pool di invitati sull’emittente.

Nel decidere da chi sarà composto il cast delle nuove edizioni dei reality di punta dell’emittente, come il Grande Fratello o La Pupa e il Secchione, Piersilvio avrebbe imposto una regola ferrea: niente influencer nati su internet per il Grande Fratello, e niente personalità che possiedono un OnlyFans per La Pupa e il Secchione.

Ciao ciao al trash: cambio di rotta per Mediaset

Una dichiarazione che ha sconvolto tutti, e ha già portato all’esclusione di molti nomi noti dalla nuova edizione del GF. Interrogato sulla sua decisione, Piersilvio ha ammesso di non volere ulteriori scandali legati al GF Vip; nelle ultime edizioni si sono effettivamente susseguiti episodi di razzismo, omofobia e sessismo in diretta.

“Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature… non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto.”, ha dichiarato. “Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra.”.