Carlo Conti, ‘furto’ da manuale | Notizia improvvisa giunta in queste ore

Assurdo l’accaduto a Carlo Conti: la notizia è sconvolgente tanto da lasciare i fan a bocca aperta. Ecco cosa è successo

Carlo Conti è uno dei conduttori di punta della rete pubblica da molti anni, ed è amato per la sua abilità nella conduzione e per via della sua particolare cortesia e capacità di non prevalere su concorrenti o cantanti che siano.

Spesso preso di mira per la sua carnagione particolarmente poco naturale, Carlo Conti non sembra comunque essersela presa per il fatto di essere diventato un po’ un meme in questo senso.

Invece, una questione che di certo non lo ha lasciato indifferente, è stata la sottrazione di cui parlano tutti i giornali, che lo ha visto protagonista di un fatto davvero poco carino.

Si tratta di un furto in piena regola, anche se molte persone potrebbero avere il coraggio di affermare il contrario.

La migrazione degli spettatori

Il furto di cui parliamo non riguarda beni materiali, ma persone. Il riferimento è al nuovo cast, che è stato annunciato, del programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, in onda sulla rete pubblica. Infatti, gli autori hanno pensato bene di attingere dalla rete concorrente per i partecipanti al bizzarro talent che ha avuto negli anni moltissimo successo.

Ecco cosa è accaduto: i concorrenti annunciati dalla Rai sono, per buona parte, provenienti dalla varietà di personaggi che hanno frequentato in precedenza Mediaset, in particolare i suoi reality show, come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei famosi. La scelta è senza dubbio frutto di una strategia: portare gli spettatori abituali dei reality show di Mediaset a guardare lo show in Rai, acquistando così un’altra fetta di ascoltatori.

Ladri di Vip

Carlo Conti, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post con l’elenco dei partecipanti alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Tra gli ex gieffini troviamo Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, Alex Belli e Maria Teresa Ruta. Cristina Scuccia, ex suora, passò da The Voice, in Rai, all’Isola dei Famosi su Mediaset una volta abbandonate le vesti.

Da X Factor di qualche anno fa, giungerà il dimenticato vincitore Lorenzo Licitra, mentre gli altri partecipanti saranno il cantante Gaudiano, il vip Scialpi, e Ilaria Mangiovì, celebre per la sua performance nelle vesti di Esmeralda nel famoso Musical Notre Dame De Paris.