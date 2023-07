Pino Insegno nella bufera: “Inammissibile” | Adesso pretende le scuse

Pino Insegno torna sulla cresta dell’onda, ma contemporaneamente costituisce, col suo comportamento, anche la pietra dello scandalo.

In questi giorni di rimescolamento dei palinsesti e di conduttori e conduttrici, il nome di Pino Insegno è venuto fuori più volte, visto il suo imminente ritorno sulla rete pubblica.

A quanto pare, Insegno è di nuovo fra i candidati papabili per tenere compagnia alle famiglie italiane in vari orari, e si è fatto persino il suo nome per la conduzione di L’Anno che verrà, al posto di Amadeus.

Celebre al grande pubblico anche per il doppiaggio di Aragorn in Il signore degli anelli, uno dei primi successi di Pino Insegno fu la Premiata Ditta, il programma umoristico che vedeva, oltre a lui, altri tre protagonisti.

Non appena, però, Pino Insegno è stato di nuovo sulla bocca di tutti, ha fatto un grande passo falso: si trova al centro di una imponente bufera mediatica ancor prima di ricomparire sul piccolo schermo.

Piede in fallo per Insegno

Insomma, ha già fatto danni il nostro Pino: la vicenda riguarda da vicino il ritorno del programma che, già all’epoca, conduceva proprio lui, ovvero il Mercante in Fiera. Tra le figure iconiche del programma c’era proprio lei…La Gatta Nera, interpretata da Ainett Stephens.

La polemica coinvolge proprio lei: Pino Insegno, infatti, ha detto che non sarà inclusa nuovamente nel cast per il ruolo della Gatta Nera perché “è diventata un po’ grande, sono passati tanti anni”. Ainett, di conseguenza, lo ha accusato di age-shaming, ovvero di averla discriminata sulla sola base della sua età.

Insegno fa age-shaming

“Ragazzi tanti di voi mi state chiedendo se sono rimasta male per via del fatto che adesso che inizia la nuova edizione del mercante in fiera, il ruolo della gatta nera verrà affidato ad un’altra ragazza…e presumibilmente più giovane“, ha detto Ainett Stephens nelle sue storie su Instagram. “Perché dico presumibilmente? Perché l’incaricato di presentare la trasmissione in questione ha fatto un comunicato dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata“, ha affermato la show girl.

Ha poi proseguito dicendo: “Sono rimasta più male forse per quello perché oggi come oggi ci sono persone che hanno anche loro una età importante, ma queste persone che sono rimaste legate a questi antichi retaggi pensando che le donne a 40 anni ancora oggi sono vecchie è inammissibile“, ha detto la saggia Stephens. “Vi dico una cosa ragazzi: per me, ma non lo dico tanto per dire, adesso che ho 40 anni sono ancora più belli, i 40 sono ancora più belli dei 30 e sono ancora più belli dei 20, mi chiedete perché…perché oggi come oggi io ho una consapevolezza, e quelle pochezze, che mi preoccupavano, che mi premevano quando io avevo 20 anni, sicuramente non le ho più ora“, incalza Ainett. E conclude dicendo: “Io pretenderei delle scuse come minimo”.