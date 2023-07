Elena Santarelli, niente da fare per la showgirl | Il risveglio è drammatico

La shockante notizia arriva dall’alto: Elena se n’è andata. E c’è chi a lavoro parla già di come sostituirla, senza alcun rimpianto.

Elena Santarelli scomparsa nella notte. La notizia è arrivata da un momento all’altro, sconvolgendo tutti gli spettatori Rai.

Originaria di Latina, Elena Santarelli ha iniziato la sua carriera in qualità di modella, arrivando a sfilare per i più importanti nomi dell’alta moda. Tuttavia, il suo momento d’oro sarebbe arrivato qualche anno dopo, con il passaggio dalle passerelle alla televisione grazie al ruolo di valletta nel programma quiz “L’Eredità“, accanto ad Amadeus.

Da allora, la carriera di Elena in TV non si è mai fermata. Oltre che partecipante a “L’Isola dei Famosi”, è stata conduttrice di Glob, Le Iene e Italia Sì (quest’ultimo in Rai). Inoltre ha sulle spalle una longeva carriera nel mondo della recitazione, con la partecipazione a pellicole di genere comico, come “Baciato dalla fortuna” e il più recente “Se mi vuoi bene”, di Fausto Brizzi.

Tuttavia già da qualche anno Elena non ricopriva più ruoli fissi nel panorama della TV italiana. La situazione iniziava a diventare preoccupante, ma ha ricevuto un ulteriore colpo duro, e forse definitivo, negli scorsi giorni.

Fuori da ogni piano: l’annuncio shock di Rai

Elena Santarelli è infatti stata completamente esclusa dalla nuova programmazione del palinsesto Rai, annunciato in questi giorni. La notizia ha sconvolto tutti, dato che il settimanale Ieri aveva già ipotizzato che presto sarebbe arrivato per lei un programma nel pomeriggio di Rai 2.

La delusione più cocente è stata proprio quella di Elena, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, che da un momento all’altro si è ritrovata senza un impiego stabile. In questi giorni il passaggio di conduzione e l’eliminazione di nomi importanti dai palinsesti Mediaset e Rai sta facendo molto parlare di sé. E al posto di Elena…

Sostituita in un attimo: il rimpiazzo era dietro l’angolo

Niente programma per Elena, quindi, ma una sostituta già pronta per rimpiazzare quello che sarebbe potuto essere il suo slot in programmazione: Ema Stokholma.

La conduttrice radiofonica e televisiva infatti proseguirà la sua collaborazione con Radio 2 Happy Family, il talk show che conduce assieme ai Gemelli di Guidonia, che avrà un suo spazio anche nella programmazione autunnale. Alla faccia del “sogno” di Elena, completamente sfumato.