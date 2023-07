Belen Rodriguez, e chi l’avrebbe mai detto: altro che Stefano | Insieme a lei c’è un altro

Belen Rodriguez al centro del gossip: Stefano De Martino è sparito, accanto a lei c’è un altro.

La vita privata di Belen Rodriguez è costantemente al centro dell’attenzione dopo la riappacificazione e l’ennesima presunta crisi con il marito Stefano De Martino.

L’ultimo gossip narra di una ipotetica nuova frequentazione della showgirl argentina che, dopo essersi nuovamente separata dal compagno, avrebbe riallacciato una vecchia amicizia.

La gola profonda ha parlato dopo alcune segnalazioni arrivate in rete: ora si va alla ricerca di altri dettagli succulenti.

La crisi e le voci del web

Le nuove voci su una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono scoppiate a qualche ora di distanza dalla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, dove lui è stato fotografato al fianco di Alessia Marcuzzi. Anni addietro, infatti, i due finirono al centro del gossip per un ipotetico flirt – poi smentito dagli interessati – nato quando lei conduceva L’Isola dei famosi e lui ne era inviato. Dopo lo scatto che ha fatto il giro della rete, Belen ha cancellato l’ultima foto con Stefano, mentre lui è stato avvistato senza fede al dito.

Il tam tam mediatico ha iniziato a farsi sentire sempre più forte e, nelle ultime ore, le voci di una crisi matrimoniale si sono fatte sempre più insistenti dopo alcuni scatti condivisi su Instagram da Cecilia Rodriguez. La sorella minore di Belen, infatti, ha pubblicato sui social alcuni video in cui la Rodriguez appariva mano nella mano con un uomo misterioso. A rivelare dettagli sull’identità di quest’ultimo, che il web ha già indicato come il nuovo compagno dell’argentina, ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Belen con il nuovo compagno: chi è

Lui si chiama Elio Lorenzoni e, secondo la gola profonda che ha contattato la Marzano, sarebbe una vecchia conoscenza di Belen Rodriguez. “Deianira sono una conoscenza di Elio. Ti posso confermare che si sentiva già prima, nel periodo dove poi si è messa con Antonino e non da amici. Altre cose le so ma non le posso dire – si legge nel messaggio che l’esperta di gossip ha ricevuto e condiviso in rete – . Ti posso dire che Elio ancora tre anni fa disse ‘non ci fa nulla con Antonino, è un parrucchiere’”.

“Ho sentito un audio di Belen che lo invitava da lei e so anche che da tempo la cosa era rimasta in sospeso – ha aggiunto la persona informata sui fatti – . Non saprei… se non che ti posso dire che lui lavora con i motori, ha molto stile e classe. Ce lo vedo ma ultimamente è molto discreto, anzi più del solito (e ho capito il perché)”.