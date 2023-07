Cristiano Malgioglio, ma cosa gli è accaduto? Il celebre artista ridotto così | Non sembra più lui

Malgioglio irriconoscibile: persino i suoi fan stentano a capire che sia proprio lui, che abbia esagerato? La folla protesta.

Abbiamo imparato ad apprezzare molto Cristiano Malgioglio: anche se a primo impatto si ricorda la sua immagine impattante, la sua abilità nella scrittura dei testi è riconosciuta da tutto il Paese.

Proprio lui, infatti, è l‘artefice di testi di alcune delle canzoni più famose della storia della musica italiana come L’importante è finire, Ancora ancora ancora – entrambe interpretate dalla grande Mina – , Vorrei o Raccogli L’Attimo.

Negli ultimi anni, però, ha avuto molto successo in televisione, come opinionista, giudice o partecipante a vari reality – il Grande Fratello Vip gli spalancò nuovamente le porte di accesso al grande pubblico. Negli ultimi tempi, ancora più recentemente, Malgioglio è stato confermato più volte come giudice nel Talent show dei vip Tale e Quale Show, con la conduzione di Carlo Conti.

Lo scorso marzo è anche entrato a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi come giudice al serale. Ultimamente, però, non sembra più lui: qualcosa di davvero strano è successo al Vip.

Malgy in un’altra versione

Malgioglio ha scelto, infatti, di cambiare stile e ha pubblicato questo cambiamento su Instagram, mostrandosi in una foto abbastanza bizzarra.

Assistiamo a un Malgioglio con guanti, vestito a fiori e un’acconciatura tipica di una donna di una certa età. Una didascalia ironica fa comprendere che si tratta proprio del solito Cristiano, sempre pronto a scherzare e ad essere accogliente e aperto con i propri followers su Instagram.

Malgioglio, casalingo perfetto

“Io, stamattina alle prese delle pulizie di casa mia”, ha scritto Malgioglio nella didascalia che correda questa foto su Instagram, “Il mio stile è da casalinga disperata”, scrive, ironico, in riferimento, probabilmente, alla serie degli anni 2000 Desperate Housewife, che narra la vita e gli intrecci di 4 casalinghe in un quartiere residenziale.

“Buona domenica e Buone vacanze a voi tutti”, augura Cristiano Malgioglio ai suoi fans, “Vi AMO”, conclude. Il travestimento di Malgioglio è leggero e divertente, e altrettanto lo è immaginarlo, con questo caldo incredibile, alle prese con le pulizie, con quello spazzolone più che Vintage. Sembra anche, tra l’altro, una di quelle signore che, nei piccoli paesini, sono sedute all’esterno della casa che dà sulla stradina su una sedia di legno.