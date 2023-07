Carmen Russo, il dramma che spezza il fiato: “Un prolasso dell’utero” | Operazione necessaria

Carmen Russo racconta il dramma che lascia tutti senza parole: quello che è accaduto e l’operazione necessaria.

Showgirl e ballerina che ha conosciuto il successo negli anni Ottanta, Carmen Russo è una delle celebrities italiane più seguite sui social.

Attraverso il suo profilo Instagram, la Russo racconta momenti di vita privata insieme alla figlia e al compagno Enzo Paolo Turchi, ma anche situazioni che l’hanno particolarmente segnata.

Così, in uno degli ultimi post, Carmen ha voluto condividere la notizia che l’ha lasciata spiazzata: ecco cosa è accaduto alla showgirl.

Carmen Russo e la maternità a 53 anni

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono tra le coppie più famose e unite dello showbiz italiano. Entrambi ballerini, si sono da tempo ritirati dalle scene continuando, tuttavia, ad essere protagonisti dei salotti televisivi. Sposati da tantissimo tempo, i due sono riusciti a diventare genitori solo quando Carmen Russo ha compiuto 53 anni. Dopo anni di tentativi, infatti, la coppia ha deciso di ricorrere alla fecondazione assistita per coronare il desiderio di un figlio. “Nutrivo il desiderio di diventare mamma da sempre, ma il bambino non voleva arrivare in modo naturale, così sono ricorsa alla fecondazione assistita”, aveva raccontato lei al settimanale Chi mentre era in attesa della piccola Maria.

Oggi mamma e donna felice, Carmen Russo ha voluto poi condividere sui social un’altra notizia che l’ha spiazzata, cercando anche di diffondere delle informazioni utili a tutte le donne che soffrono dello stesso disturbo. La showgirl ha raccontato che una sua amica di 41 anni è diventata mamma nonostante tempo addietro le fosse stato diagnosticato il prolasso dell’utero e della vescica. Grazie al dott. Longo, che ha studiato un metodo “salva utero”, l’amica di Carmen Russo è riuscita a guarire e a coronare il sogno di diventare mamma.

Carmen Russo, la gioia di diventare mamma

Carmen Russo ha tenuto sempre a cuore l’argomento della maternità avendo vissuto in prima persona una serie di difficoltà a causa delle quali è stata costretta a rimandare la nascita della piccola Maria. In una intervista per Verissimo, rilasciata quando era ancora incinta, la ballerina spiegò di aver scoperto di avere le tube chiuse e di aver iniziato il percorso della fecondazione assistita per coronare il suo sogno.

Nonostante l’età avanzata, Carmen Russo spiegò: “Non giudicatemi, mi rendo conto che sono atipica e che questo evento non è la normalità, ma non sono così folle da pensare di non poter crescere un figlio”. “Sarò una mamma giusta, senza troppi vizi, non vizio nemmeno mio marito, mi darò da fare per trasmettere a mio figlio i valori della famiglia, di una famiglia solida e presente”, aggiunse poi.