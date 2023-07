Eva Grimaldi smascherata dalla moglie: “Tu stai fuori…” | Non ci sono parole per quanto accaduto

Il video postato sui social ci permette uno sguardo nella vita privata della coppia. Shock per i follower, la discussione in diretta.

Eva Grimaldi è la protagonista di un video che l’ha messa in ridicolo di fronte a tutto internet; e come se non bastasse, ad averlo ripreso e postato è proprio sua moglie, l’attivista Immacolata Battaglia.

Ma cos’è successo? E dire che le due sembrano le protagoniste di una storia d’amore moderna e atipica, scoperta nella seconda età e germogliata da pessime esperienze; una specie di salvataggio, arrivato per entrambe.

Imma, che fin dagli anni novanta è militante per i diritti della comunità LGBTQ+ in Italia, è stata legata per molto tempo alla modella Licia Nunez, che ha dichiarato di essere stata tradita in favore di Eva Grimaldi; tuttavia Imma stessa ha raccontato che il loro rapporto fosse in crisi già prima dell’incontro con l’attrice veronese.

Eva Grimaldi, invece, alternava una lunga carriera nel mondo del cinema a rapporti con “uomini sbagliati”: è stata legata a Vittorio Sgarbi, ma anche a Lele Mora e Gabriel Garko, entrambi dichiaratamente omosessuali, per poi intraprendere un rapporto di tira-e-molla con l’imprenditore Fabrizio Ambroso. Sembra che con Imma Eva abbia trovato la serenità: ma è davvero così?

Le accuse di Imma nel video di Instagram

Ebbene sì: le due donne vivono una felice relazione, tanto da potersi permettere prese in giro a vicenda, postate per la gioia dei follower. Nel video che Imma ha caricato su Instagram vediamo un’Eva in inedita versione casalinga che si da il tormento su una questione fin troppo reale: quando e come fare la lavatrice?

Mentre Imma la prende bonariamente per matta, Eva si danna, indecisa: separare panni colorati e bianchi o risparmiare tempo e soldi delle bollette? Il siparietto si conclude con Imma che abbandona la moglie per andarsi ad allenare. Risate e complimenti per il realismo trasmesso dalla coppia nei commenti.

La loro storia: a corteggiarla è stata Eva, come una bambina

Il quadro dipinto dalle due è effettivamente molto realistico e aiuta a “normalizzare” una dinamica non ancora del tutto sdoganata in Italia: quello delle coppie omosessuali, soprattutto se composte da due donne famose e non più giovanissime.

Imma ha raccontato che ad averla approcciata per prima, contro ogni sospetto, è stata proprio Eva: “Era come una bambina: se le dicevo che mi piaceva il tennis, lei si presentava il giorno dopo con la divisa completa di gonna. Andavamo in motorino assieme come due ragazzine.”. Assieme, le due si sono supportate a vicenda dopo le critiche ricevute per il loro coming-out; oggi fanno coppia fissa, sono convolate a nozze, e niente sembra essere in grado di separarle. Neppure le crisi isteriche sulle lavatrici.