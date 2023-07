Tsunami Rai, super conduttore fatto fuori senza rimorsi | Non ci hanno pensato due volte

Scoppia uno tsunami in Rai per il super conduttore fatto fuori senza battere ciglio. Infatti, la rete pubblica non ci ha pensato due volte

Quello che è noto a tutti è il fatto che negli ultimi tempi stanno cambiando molte cose in Rai e alcuni dei conduttori storici non torneranno a partire dalla prossima stagione televisiva.

Infatti, ad esempio è ormai noto a tutti quanti che Fabio Fazio non tornerà con il suo programma Che tempo che fa il prossimo autunno.

Inoltre, occorrerà dire addio anche ad altre due colonne portanti della rete come Lucia Annunciato e Bianca Berlinguer.

Ora arriva anche un altro annuncio ufficiale su un super conduttore che è stato fatto fuori dalla rete che non ci ha pensato due volte.

Super conduttore fatto fuori dalla Rai senza rimorsi

Il conduttore Filippo Facci è stato fatto fuori dalla Rai ancora prima di metterci piede. Infatti, doveva conduttore un programma di cinque minuti intitolato I Facci Vostri che sarebbe dovuto andare in onda prima del Tg2 delle ore 13. Al suo posto, ci sarà uno spazio affidato a Tiberio Timperi e Anna Falchi con il titolo I Fatti Vostri. L’accordo con il conduttore è saltato e questo è stato dichiarato dallo stesso amministratore delegato Roberto Sergio, lo scorso 7 luglio. Di fatti, nel corso dell’annuncio pubblico del palinsesto Rai della prossima lezione ha affermato che la loro collaborazione non avrà un seguito.

Tuttavia, la decisione presa dalla rete pubblica appare sensata per l’opinione pubblica, in quanto qualche settimana fa è esploso un caso per delle sue frasi riportate in editoriale sul giornale Libero. Il giornalista ha commentato in modo abbastanza indelicato la scelta della ragazza di denunciare per stupro il figlio del senatore Ignazio La Russa: “Le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca”.

La decisione dell’amministratore Roberto Sergio

Il Corriere della Sera ha rivelato che, nonostante l’amministratore si sia preso qualche giorno per dare l’annuncio ufficiale, la decisione è stata presa immediatamente. Ha aspettato a dare la notizia per evitare un eccessivo clamore mediatico.

Nella nota ufficiale Rai si legge: “la Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti ‘I facci vostri‘, inizialmente annunciata per settembre, dopo le polemiche per l’articolo sulla vicenda di La Russa jr scritto da Filippo Facci, che l’avrebbe dovuta condurre. Lo ha deciso l’amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d’intesa con il Direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 ‘I fatti vostri’”. Il giornalista ha commentato in questo modo l’accaduto: “Senza il contratto in Rai sono rovinato ma rifarei tutto, non mi pento di niente”, aveva detto. “Cercavano l’incidente, alla fine l’hanno trovato. Non sono fascista, razzista, né sessista”.