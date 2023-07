Occhioni azzurri da bambina, oggi è un’attrice famosa in tutta Italia: chi la riconosce?

Uno sguardo sognante, piccoli orecchini e camicia a quadri, la riconoscete? Oggi è una persona famosissima.

Uno sguardo innocente da piccolo cerbiatto, orecchie un po’ sporgenti e carnagione chiarissima: si tratta di una persona che oggi è una grandissima star nel nostro Paese.

Una foto condivisa per una specifica occasione, un po’ a ricordare l”inner child’ ovvero quel bambino interiore che molto spesso ci dimentichiamo di essere stati e di accogliere.

Il suo atteggiamento è davvero inconfondibile, un’eleganza che mantiene ancora oggi, e che probabilmente è una delle sue costanti da sempre.

La bambina guarda con espressione un po’ assorta l’obiettivo della macchinetta fotografica, nessuna posa, nessun sorriso artefatto: l’espressione di chi conosce la sola spontaneità. L’avete riconosciuta?

Una piccola star

Ebbene sì, se lo avete capito si tratta della show girl Laura Chiatti: inizialmente fu conosciuta come cantante, ma virò poi verso l’arte della recitazione, grazie alla quale ebbe non poche soddisfazioni.

Tra i suoi successi più recenti, oltre alla partnership con il marchio Laura Biagiotti, c’è la sua interpretazione nella fiction Braccialetti Rossi, e un ruolo al cinema nella commedia di Leonardo Pieraccioni Il professor Cenerentolo. In ogni caso, c’è un motivo ben preciso per il quale Laura Chiatti ha scelto di condividere proprio questa foto su Instagram.

Chiatti si fa gli auguri

Laura Chiatti condivide la foto di quando era una bambina in occasione del suo compleanno, il 15 luglio. Nella didascalia al suo post di Instagram scrive: “Auguri piccola grande Laura…Perché solo tu puoi sapere quanto ancora di te è rimasto immutato in quegli occhi, ed in quel TROPPO gentil cuor”, ha scritto Chiatti a se stessa. Insomma, la show girl evidentemente pensa di aver conservato buona parte di quella innocenza e del suo cuore gentile, come lo chiama lei.

Evidentemente non è una di quelle persone che si è fatta corrompere, o per disgrazia è stata corrotta, nel corso della sua vita fino a giungere alla vita adulta. E di questo, Laura, ne va molto fiera, e lo ricorda nel giorno del suo compleanno perché ritualmente ci si fanno domande sul passato, e si può dare uno sguardo indietro al percorso seguito fino alla contemporaneità. Senza dubbio, una malizia in più nello sguardo è presente, ma Laura sembra avere preservato quelle scaglie di se stessa che l’aiutano ad affrontare il mondo moderno.