Cristina Scuccia lo fa ogni mattina: l’ex naufraga svela l’impensabile | Non lo immaginava nessuno

Nessuno poteva immaginare questa cosa su Cristina Scuccia che è stata rivelata da un’ex naufraga. Ecco cos’è stato detto…

Uno dei personaggi che più sta infiammando i giornali di gossip italiani è sicuramente Cristina Scuccia, l’ex suora che ha vinto The Voice e poi ha partecipato all’Isola dei famosi.

Infatti, la scelta della ragazza di concludere il suo percorso di fede ha fatto molto scalpore e aperto numerosi spunti di chiacchiera.

A maggior ragione dopo le voci che si sono moltiplicate sulla sua vita sentimentale che non le stanno dando alcuna tregua. Tanto che il suo ritorno in Italia dall’Honduras non sembra essere stato proprio facile.

Ora arriva persino la dichiarazione di un’ex naufraga che rivela quello che sembrava impensabile. Infatti, sembra che Cristina Scuccia lo facesse ogni mattina. Ecco cos’è stato rivelato su di lei.

Ex naufraga svela l’impensabile su Cristina Scuccia

Corinne Clery ha fatto delle rivelazioni molto particolari su Cristina Scuccia, uno dei personaggi che più ha catturato l’attenzione nel corso dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Dopo la sua uscita, l’attrice francese ha voluto rivelare alcune cose sui concorrenti con cui non andava d’accordo. Sull’ex suora ha detto: “Se fossi rimasta un po’ di più avrei detto qualcosa perché non condividevo i suoi atteggiamenti. Ho cercato di essere affettuosa e protettiva ma ogni mattina si svegliava di cattivo umore”.

Non è finita qui perché alla fine, l’attrice ha anche fatto un commento abbastanza pesante sulla ragazza che, secondo lei, non sarebbe stata limpida nelle sue intenzioni. Corinne ha insinuato: “Credo avesse un piano preciso. Non ha mai voluto aprirsi, di tanto in tanto lanciava qualche pillola per tenere in sospeso il suo ruolo e attirare l’attenzione”. Inoltre, ha anche detto: “Se non fosse stata un’ex suora non sarebbe stato un personaggio intrigante, per questo ha tirato un po’ troppo per le lunghe anche la storia con la persona speciale. È stata una stratega”.

Nuova opportunità di lavoro per Cristina Scuccia

Nonostante il desiderio di una nuova vita in Spagna, Cristina Scuccia ha avuto una nuova opportunità di lavoro in televisione, dopo la sua partecipazione al reality L’Isola dei famosi. Infatti, la ragazza parteciperà a Tale e quale show come concorrente.

Com’è noto a tutti, la passione dell’ex suora è proprio il canto e infatti è diventata famosa proprio partecipando a The Voice of Italy in squadra con J-ax. Proprio alla musica ritorna grazie a questa nuova ed entusiasmante opportunità di lavoro in televisione.