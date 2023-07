Flora Canto, la moglie di Brignano perde la pazienza: “Vergognati, fai schifo!”

Flora Canto non ci vede più dalla rabbia e infatti perde la pazienza e dice qualcosa di davvero molto forte contro di lui.

Classe ’83, Flora Canto ha iniziato la sua carriera ancora molto giovane nel mondo dello spettacolo, partecipando al Grande Fratello.

Per un po’ di tempo è stata anche la conduttrice di Temptation Island prima di essere sostituita dall’attuale conduttore Filippo Bisciglia.

Durante la partecipazione a Uomini e Donne, aveva iniziato una relazione con il tronista Francesco Pozzerese. La loro storia è finita dopo due anni.

Infine, è arrivato l’amore della sua vita, ovvero il comico Enrico Brignano e i due hanno anche avuto una figlia. Ora la donna ha perso la pazienza e scrive: “Fai schifo”. Ecco cos’è successo…

Flora Canto perde la pazienza

Flora Canto si è molto arrabbiata per la recente vicenda che ha visto l’assoluzione di un sessantenne dall’accusa di molestia perché secondo il giudice quell’atto non poteva essere considerata una violenza essendo durata meno di 10 secondi.

Arrabbiata, Flora Canto ha scritto in una storia su IG: “Caro giudice che hai emesso questa sentenza spero che la tua coscienza non ti farà dormire per i prossimi cinquant’anni. Inoltre, spero che tu non abbia figlie che potrebbero essere molestate e palpeggiate per nove secondi. Vergognati, fai schifo, dovrebbero cacciarti dall’Albo o da qualsiasi altra cosa”.

Flora Canto interviene sulla polemica con Mario Forte

Questa settimana una polemica ha coinvolto Enrico Brignano. Il cantante Mario Forte si è molto risentito per un commento fatto dall’attore sotto un suo post in cui lo definisce “Pattume”. Tuttavia, sembra che in realtà il profilo del comico sia stato hackerato. Flora Canto ha infatti detto sui social: “Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento. Figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo!”.

Inoltre ha poi aggiunto: “Ti mando anche un video e spero che tu lo veda subito. Enrico ha fatto oggi un lungo viaggio e sta facendo scalo in Spagna. Lui non è assolutamente al corrente di quello che è successo e che stanno scrivendo adesso. Ci tengo a dirti che non è vero nulla e noi amiamo follemente la musica napoletana. Te lo dimostra il fatto che avevo Sannino come sorpresa al mio matrimonio. Ma soprattutto siamo innamorati di Pino Daniele, di tutto quello che è napoletano e veniamo spesso a Ischia. Quindi mi dispiace. Io ed Enrico stiamo cercando di capire cosa possa essere successo. Lui sta sapendo adesso quello che è accaduto. Non so se hanno hackerato il profilo e penso di sì. Stai sereno perché lui mai e poi mai avrebbe scritto una cosa del genere. Appena avremo notizie in merito te le faremo sapere”.