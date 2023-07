Elodie, la giovane cantante ‘massacrata’ da lei | Cattiveria gratuita

Elodie presa di mira da una collega: così è stata massacrata pubblicamente. Ma i fan non sono rimasti in silenzio.

Diventata popolare nel corso della quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Elodie si è fatta strada nel mondo della musica a suon di singoli che sono stati particolarmente apprezzati da una fetta di pubblico.

Tre volte concorrente di Sanremo, una volta co-conduttrice sul palco del Teatro Ariston, attrice in Ti mangio il cuore e vincitrice di un David di Donatello, Elodie è ad oggi una delle artiste più amate del panorama musicale nostrano.

Eppure c’è qualcuno che nutre dei forti dubbi sul suo successo e, senza mezzi termini, l’ha massacrata in una recente intervista.

Elodie, una collega la massacra

“Elodie senza la bellezza avrebbe meno successo?”, ha domandato la giornalista del Corriere della Sera a Jo Squillo, icona pop degli anni Ottanta in coppia con Sabrina Salerno. Recentemente tornata alla ribalta in seguito alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Jo ha sentenziato senza troppi giri di parole: “Ne sono certa”. Secondo il suo punto di vista, dunque, Elodie deve il suo successo alla bellezza senza la quale, invece, non avrebbe raggiunto determinati traguardi.

“Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini”, ha continuato a spiegare Jo Squillo, le cui parole hanno avuto un’eco non indifferente tra i fan della cantante romana. Molti, infatti, hanno ritenuto ingiusto il giudizio dell’interprete di “Siamo donne” e l’hanno tacciata di invidia nei confronti della giovane collega.

I successi di Elodie

Dal 2016 fino ad oggi, Elodie ha macinato successi e vinto svariati premi che confermerebbero come le parole di Jo Squillo siano infondate (e ingiuste). Due volte candidata all’MTV Europe Music Awards, pluripremiata per i singoli come Bagno a mezzanotte e Un’altra vita, vincitrice del Ciak d’oro 2022 come rivelazione dell’anno per Ti mangio il cuore e del David di Donatello 2023 per la miglior canzone originale con Proiettili (Ti mangio il cuore), l’artista di origini romane ha collezionato successi che l’hanno resa una delle più stimate del panorama nostrano.

Duramente criticata da Jo Squillo, Elodie ha scelto di non replicare alle accuse della collega, evitando di alimentare una polemica che ha già infiammato molti suoi fan. Al momento, infatti, l’artista romana ha optato per il “no comment” scegliendo, forse, di far cadere nel dimenticatoio le parole della Squillo.