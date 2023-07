Paolo Bonolis, la verità è venuta a galla: “Mi ricusa” | Il conduttore respinto davanti a tutti

L’avvenuto è scioccante: un episodio umiliante per il famoso conduttore Paolo Bonolis, non se lo sarebbe mai aspettato.

Amatissimo il conduttore Paolo Bonolis, con la sua dialettica ha incantato tutto il paese e lo ha fatto ridere con le sue battute taglienti.

Da Ciao Darwin ad Affari tuoi, ha tenuto compagnia alle famiglie italiane per molti anni, senza mai abbandonare il vero se stesso.

Nemmeno la coppia con Luca Laurenti è mai scoppiata, funzionando ancora oggi in molti programmi televisivi. La coppia che, invece, non ce l’ha fatta, è un’altra.

Nell’ultimo periodo, infatti, Bonolis è stato sui tabloid e portali online per una ragione tutt’altro che lieta: la separazione da sua moglie Sonia Bruganelli. Inoltre, ultimamente si è visto, come se non bastasse, anche umiliato, protagonista di un episodio alquanto imbarazzante.

Bonolis respinto

Il tutto è avvenuto durante un episodio del noto quiz show condotto proprio da Bonolis e Laurenti, Avanti Un Altro, che negli anni è diventato sempre più grottesco accogliendo personaggi di ogni tipo e facendoli intervenire. L’episodio in questione, comunque, era uno speciale Avanti Un Altro Vip, in cui il concorrente a rispondere al gioco finale era molto famoso.

Parliamo dell’amatissimo Cristiano Malgioglio, noto autore e giudica di Tale e Quale Show, adorato dal grande pubblico dopo la sua partecipazione a Il Grande Fratello Vip.

Cristiano bloccato sulla fionda

Nel gioco finale di Avanti Un Altro, il concorrente, Cristiano Malgioglio in questo caso, è tenuto a rispondere a delle domande: date due alternative, il concorrente dovrà rispondere quella sbagliata. Ovvio che, con Malgioglio nei panni di giocatore, il divertimento è davvero assicurato. Non solo: con lui un’altra Vip, la contessa Patrizia De Blanck, che rincara la dose.

Alla domanda posta – Fionda o cerbottana, è a forma di ipsilon, è…? – , invece di rispondere una delle due alternative, Malgioglio appare molto confuso, e, dopo aver chiesto a Bonolis di ripetere, dice…“No”, come per dire, no, non la so, forse non avendo capito bene il funzionamento di quella parte del gioco, o semplicemente volendo causare ilarità. Proprio a quel punto, Bonolis gli dice…”Come no? Mi ricusa”, usando, come al suo solito, un linguaggio più o meno forbito per suscitare il divertimento di spettatori e spettatrici a casa e in studio.