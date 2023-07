Flavio Insinna a cuore aperto: “Chiuso nel mio dolore” | Ecco chi gli ha ‘salvato la vita’

Dopo molti anni in televisione, il famoso conduttore si rivela: la confessione è dura e commovente allo stesso tempo.

Conosciamo Flavio Insinna per le sue interpretazioni in svariati ruoli in diverse fiction, ma, soprattutto, ci è noto nelle sue vesti da conduttore televisivo.

Da Affari tuoi a I soliti ignoti, Insinna ha tenuto per anni compagnia alle famiglie italiane all’ora di cena, nonostante qualche sua gaffe o mancanza di diplomazia.

Insinna, ne abbiamo parlato in un precedente articolo, voleva entrare nell’Arma dei Carabinieri: ma questo fallimento lo aiutò a crescere.

Ancora una volta, Insinna rivela se stesso per ciò che è, per ciò che la sua storia lo ha fatto diventare e per i modi con cui ha affrontato le insidie. Questa volta, però, la confessione è incredibile.

Insinna: trasformazione di un fallimento

La società contemporanea vuole farci credere che siamo i soli artefici del nostro destino, e che il nostro “successo” o meno dipenda unicamente da noi. La storia di Flavio Insinna ci insegna che non è esattamente così.

Il profilo Instagram del portale spettegolando.it ha condiviso infatti il racconto di Flavio Insinna che riguarda l’inizio della sua carriera in televisione o teatro. In questo caso, Insinna ringrazia una persona grazie alla quale, secondo lui, non ce l’avrebbe fatta.

Insinna: “Da soli non facciamo niente”

“Quando non mi hanno preso all’Accademia d’arte drammatica, mi sono chiuso nel mio dolore leopardiano nella casa al mare”, racconta Flavio Insinna, “Mia sorella ha deciso di aiutarmi e mi ha iscritto ad una scuola di teatro: quella scuola mi ha aperto un mondo, ho ricominciato a leggere dopo due anni e sono entrato nella scuola di Gigi Proietti“.

Insomma, per Insinna l’intervento della sorella è stato più che fondamentale: talvolta non ci rendiamo conto che è necessaria una piccola spinta dall’esterno prima di dichiarare l’assoluto fallimento. Nel caso di Flavio, questa spinta è giunta da una familiare, ma sarebbe potuta arrivare da chiunque, ovviamente più probabile che arrivi da una persona che ci conosce e ci è affettivamente vicina. “Da soli non facciamo niente, ci vuole sempre una sorella o un fratello che ci dà una mano”, ha spiegato il conduttore, che ha raggiunto un certo livello di successo e notorietà, e deve davvero molto a sua sorella Valentina, con la quale ha “un legame speciale”.