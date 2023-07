Fiordaliso, la tremenda verità sulle sue condizioni | Dall’ospedale arriva il verdetto

Dall’ospedale arriva il responso sulle condizioni di salute di Fiordaliso. Ecco la terribile verità su quello che ha la cantante

Fiordaliso è una delle cantanti italiane più apprezzate della vecchia generazione che ha cantato sei pezzi veramente iconici.

Anche una vita spesa, oltre che per la musica, per l’emancipazione femminile, come dimostra la sua canzone più famosa “Non voglio mica la luna”.

Sul pezzo ha detto: “Un inno alla libertà delle donne. Ai miei figli ho sempre detto che se avessero alzato un dito contro le fidanzate li avrei buttati fuori di casa. Sono venuti su bene, due bravi registi. Sebastiano a teatro, Paolino in pubblicità”.

Eccola adesso che viene portata d’urgenza in ospedale e decide di condividere con i fan il responso sulle sue condizioni di salute.

Le condizioni di salute di Fiordaliso

Marina Fiordaliso non sta molto bene da un po’ di tempo a questa parte e adesso sta anche vivendo un momento di grande sconvolto. Su Twitter, condividendo uno scatto dall’ospedale, ha detto: “Di nuovo pronto soccorso e forse mi rioperano… ora mi ricoverano… posso dirvi anche basta?? Ma bastaaaaa! Che anno terribile è stato questo per meme”.

Nella foto ha la mascherina e una flebo attaccata al braccio. Inoltre sembra anche molto provata. Ai follower che le chiedevano cosa stesse succedendo ha solo risposto con generiche frasi come: “Non ho pace” oppura anche “Sto crollando”. Non solo i fan hanno provato a darle supporto sui social ma anche tantissimi altri personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Ad esempio, Simona Ventura le ha scritto: “Ma Fiorda, che è successo ?! Forza”. Sembra che la cantante sia stata presa da un attacco improvviso di peritonite. Infine, ha dovuto subire un’operazione d’urgenza.

La battaglia di Fiordaliso con il covid

Il covid ha colpito la vita di Fiordaliso in modo terribile, portandole via l’amata madre. La ragazza ha rivelato: “Lei era la mia bambina e io la sua: ci prendevamo cura l’una dell’altra. Sapevo che, a 85 anni, prima o poi se ne sarebbe andata, ma non così. Non aveva altre patologie, stava bene. Non essere riuscita a dirle addio e non averle fatto il funerale è stato straziante. E pensare che fino al giorno prima del ricovero mi aveva preparato gli gnocchi”.

Ha avuto anche lei il covid e infatti ha rivelato: “Ho perso il gusto e l’olfatto, ho avuto dolori lancinanti, come una foca che viene picchiata con una spranga. Mia madre è morta il 9 marzo, dieci giorni dopo l’ho raccontato da Barbara d’Urso. Ero distrutta, non volevo andare in tv, ma poi sentito il dovere di mettere in guardia tutti. E Barbara sul Covid ha fatto un gran lavoro di informazione”.