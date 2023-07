Francesco Totti, la compagna non può più farlo | La situazione è delicatissima

La compagna di Francesco Totti vincolata: Noemi Bocchi non potrà più agire come meglio crede.

La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è ormai vissuta da entrambi alla luce del sole. Dopo l’ufficializzazione della separazione da Ilary Blasi, infatti, i due sono usciti allo scoperto.

La relazione, che durava già da tempo e ancor prima di comunicare a mezzo stampa la fine del matrimonio tra Totti e Ilary, è diventata sempre più solida e Francesco e Noemi hanno creato una sorta di famiglia allargata.

I figli di entrambi si conoscono, fanno insieme le vacanze, ma l’ultima mossa social della Bocchi lascia intendere che Ilary Blasi ci abbia messo lo zampino: ecco cosa è successo.

Noemi Bocchi, adesso basta!

Le prime vacanze estive di Francesco Totti e Noemi Bocchi sono state in America, in compagnia dei figli di lui – Christian, Chanel e Isabel – e dei figli di lei, che hanno più o meno la stessa età della terzogenita dell’ex della Roma. I più piccoli, dunque, hanno stretto amicizia con più facilità e Noemi ha voluto immortalare tutti e tre in uno scatto che li ritrae abbracciati e sorridenti all’aeroporto, in attesa dell’imbarco. Ciò che è balzato subito agli occhi è stata la scelta della Bocchi di oscurare il volto di Isabel.

La terzogenita di Totti e Ilary era già apparsa, però, in alcune foto che la nuova compagna di Totti aveva condiviso in rete. Probabilmente richiamato dalla Blasi, che ha sempre tenuto alla privacy dei figli almeno fino a quando non hanno deciso di loro spontanea volontà di approdare sui social, Francesco è stato costretto ad intervenire impedendo a Noemi Bocchi di condividere altre foto della figlia più piccola su Instagram.

Ilary Blasi, le vacanze con Bastian

La prima parte delle vacanze estive di Ilary Blasi, quindi, è stata senza i figli e insieme al compagno Bastian Muller con cui è volata in Brasile. Solo pochi giorni fa, però, è tornata in Italia e ha finalmente riabbracciato Christian, Chanel e Isabel.

E, proprio con quest’ultima, la conduttrice di Canale 5 si è mostrata su Instagram, fotografando il suo piede accanto a quello della piccola e aggiungendo allo scatto un cuore. Anche in questo caso, a differenza di quanto fatto da Noemi Bocchi, Ilary ha preferito non mostrare pubblicamente il volto della piccola di casa, tutelandone la privacy. Chanel, invece, è sbarcata ufficialmente sui social con una serie di profili che attirano non poca attenzione.