Tragedia nella musica: trovato il corpo privo di vita | L’artista aveva 76 anni

Un’altra tragedia nel mondo della musica dopo quel corpo trovato privo di vita. Addio all’artista che ci ha lasciato all’età di 76 anni

Quest’anno tantissimi volti del mondo del cinema e dello spettacolo se ne sono andati. Spesso sono stati proprio personaggi fortemente iconici che hanno lasciato un’impronta e raccontato una generazione.

Negli ultimi mesi, ad esempio, sono andati via Maurizio Costanzo e Tina Turner, personaggi a cui la gente era molto legata.

Nel mondo della musica e del cinema c’è stato un grandissimo lutto nelle ultime ore. È scomparsa infatti Jane Birkin, una delle icone delle nouvelle vogue che ha infiammato le copertine delle riviste nel corso degli anni ’60.

Oltre a essere stata una bravissima artista, ha anche ispirato intere generazioni di donne con il suo essere ribelle e molto stilosa.

Tragedia nel mondo della musica

Jane Birkin è morta il 16 luglio. Il suo primo marito è stato il compositore John Barry. Tuttavia, il suo più grande amore, conosciuto sul set del film Slogan, è stato sicuramente Serge Gainsbourg. La loro storia è durata dieci anni ma il loro amore è rimasto impresso nell’estetica di quegli anni. Hermes ha deciso di dedicarle una borsa proprio

L’iconicità di Jane Birkin ha definito tutta l’estetica degli anni ’60 e quella dei primi anni ’70 con i suoi capelli lunghi, la grangia, i jeans con top bianchi, gli abiti mini e le borse a cesto. La sua è proprio la tipica bellezza francese, apparentemente acqua e sapone, ma estremamente femminile ed elegante. Proprio per lei è stata creata una borsa da Hermes nel 1984. Anche il presidente Macron le ha dedicato un pensiero, scrivendo un Tweet su di lei: “Perché incarnava la libertà, perché cantava le parole più belle della nostra lingua, Jane Birkin era un’icona francese”.

Jane Birkin e la scelta di trasferirsi in Francia

Jane Birkin si è trasferita in Francia proprio per amore del padre. Ha infatti raccontato: “La mia decisione di andare in Francia, non in Spagna o in Italia, è stata guidata dall’enorme ammirazione di mio padre per i membri della Resistenza francese che aveva conosciuto durante la guerra. Sapevo che aveva vinto il Distinguished Service Cross. Ma, poiché era vincolato dall’Official Secrets Act, non ho avuto un’idea completa di ciò che avevano fatto tutti insieme… del motivo per cui ammirava i bretoni senza limiti”.

Sul padre ha detto: “Mio padre era coraggioso. Non ho mai visto la paura in lui da bambina. Era molto calmo. Forse l’ha imparato perché doveva essere coraggioso quando la gente contava su di lui”.