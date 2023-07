Silvia Toffanin, il compagno si è deciso | Finalmente l’attesissimo “si”

È arrivato il momento per il compagno di Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi, di pronunciare il tanto atteso “sì”.

Ex modella, conduttrice di punta di Mediaset e dal 2004 al timone di Verissimo, Silvia Toffanin è sempre stata molto riservata per tutto ciò che riguarda la sua vita privata.

Legata dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, vice presidente di Mediaset, non è mai convolata a nozze nonostante la nascita di due figli e una relazione molto stabile.

Ad oggi, il matrimonio tra la Toffanin e Berlusconi, però, sembra essere ancora lontano. Lui, al momento, si sta impegnando solo ed esclusivamente per cambiare le sorti di Mediaset.

Le nozze sospese

Insieme da più di venti anni, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi pare abbiano preferito vivere la loro lunga relazione sentimentale senza giurarsi amore eterno. Da anni si rincorrono le voci di un matrimonio imminente e, recentemente, Diva e Donna aveva titolato: “Sposa Silvia, l’ha promesso a papà”. Secondo i ben informati, dunque, il vice presidente di Mediaset avrebbe promesso al padre Silvio, scomparso lo scorso giugno, di essere pronto a sposare la storica compagna.

Ad oggi, però, pare che l’unico sì che Berlusconi sia riuscito a pronunciare riguardi due note attrici e donne di spettacolo, che lo avrebbero particolarmente colpito nel corso del provino per la prossima edizione del Grande Fratello. Dalla nuova stagione, infatti, il presidente di Mediaset avrebbe deciso di bandire dal reality show più seguito di Canale 5 influencer, personaggi trash o creator di Only Fans. Al loro posto, per ripulire l’immagine delle reti di Cologno Monzese, si sarebbe pensato a personaggi di spettacolo maggiormente stimati e con una lunga carriera alle spalle.

Pier Silvio Berlusconi, il “sì” alle note attrici

Secondo quanto riportato da TvBlog, Pier Silvio Berlusconi ed Endemol Shine Italy, società che produce il Grande Fratello, avrebbero puntato gli occhi su Brigitta e Benedicta Boccoli. Le due sarebbero state provinate per la nuova edizione del reality show e avrebbero riscosso solo consensi positivi. Le sorelle, note al pubblico del piccolo schermo, potrebbero dunque essere due valide concorrenti del GF.

Le ultime indiscrezioni, inoltre, raccontavano di una proposta di Pier Silvio Berlusconi anche alle attrici Ornella Muti e Claudia Gerini. La prima pare si sia offesa – “Faccio l’artista non il trash” – mentre la seconda ha gentilmente declinato l’invito: “Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito”.