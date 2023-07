Alfonso Signorini, fulmine a ciel sereno: “Non sarà più come prima” | Ecco cos’è successo

Cambia tutto per Alfonso Signorini: fulmine a ciel sereno per il giornalista e conduttore. Ecco cosa è successo.

Reduce dalla lunghissima ed infausta edizione del Grande Fratello Vip 2022-2023, Alfonso Signorini si sta godendo un po’ di relax prima di tornare in onda a settembre.

L’ultima stagione del reality show di Canale 5 è stata per lui difficile da sostenere in seguito alle critiche nate per alcuni atteggiamenti dei concorrenti e per le dinamiche che hanno alimentato l’attenzione del pubblico nei confronti del programma.

Ma da settembre tutto cambia e per Alfonso Signorini non sarà più come prima: ecco cosa sta succedendo.

Alfonso Signorini e le critiche dei telespettatori

L’ultimo anno televisivo è stato difficile per Alfonso Signorini, che si è fatto carico di una serie di critiche e polemiche nate in seguito all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato con gli atti di bullismo nei confronti di Marco Bellavia ed è finito con l’intervento a gamba tesa di Pier Silvio Berlusconi che ha scelto di eliminare in modo diretto alcuni concorrenti del reality show. Terminata la lunghissima stagione del Gf Vip, il vice presidente di Mediaset ha annunciato profondi cambiamenti per il programma, a partire dall’esclusione di tutti i personaggi star del web o creator di Only Fans.

Molti avevano anche messo in dubbio che Alfonso Signorini potesse continuare a condurre il programma, ma alla fine Mediaset ha confermato la sua fiducia al conduttore affidandogli il compito di stravolgere completamente il programma tornando alle origini: al Grande Fratello (nip). Per il conduttore, dunque, cambierà tutto dalla prossima stagione ed è stato proprio lui a rivelare quali saranno le novità che contraddistingueranno il Gf 2023-2024.

Gf, tutte le novità

Il Grande Fratello tornerà alle origini: niente più vip o pseudo tali, ma si tratterà di un’edizione “mix” con personaggi davvero noti a tutti ed altri provenienti dalla “strada”. La nuova edizione andrà in onda a settembre e durerà molto meno dell’ultima, che si è protratta per sette lunghi mesi.

Così come già anticipato da Pier Silvio Berlusconi e poi confermato da Alfonso Signorini, nella nuova stagione del Grande Fratello saranno banditi personaggi del web come influencer e creator di Only Fans. Viste le anticipazioni, dunque, il pubblico di fedelissimi del Grande Fratello è in attesa di assistere ad una vera e propria rivoluzione che potrebbe risollevare gli ascolti e raccogliere davanti al piccolo schermo nuovi fan.