Tiziano Ferro, il brutto male ha bussato alla sua porta: “Mi è stato diagnosticato…” | Operazione urgente

Questa volta non si scherza: la malattia ha toccato anche Tiziano. E l’allontanamento dalle scene, per quanto sofferto, diventa necessario.

È stato uno shock per tutti, questa mattina, aprire il profilo Instagram del cantante romano Tiziano Ferro.

Attualmente, il post in cui comunica la verità sul suo stato di salute conta quasi 300.000 like, un numero in costante crescita; sono presenti anche numerosi commenti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, come Blanco, Elisa Toffoli e Virginia Raffaele: tutti a sostegno di Tiziano.

Difficile pensare altrimenti: il cantante gode da sempre di una grandissima popolarità, fin dagli esordi nei primi anni del 2000, cresciuta solamente nel tempo grazie alla capacità di Tiziano di giocare con il confine tra personaggio pubblico e amico reale, vicino a tutti.

Tiziano, infatti, si è sempre esposto molto circa il suo privato, cercando di creare una vera e propria connessione per donare un pezzo di sé ai fan che lo sostengono anche nelle sue battaglie sociali. E private, come quella che dovrà affrontare da qui a breve.

Una malattia arrivata all’improvviso: Tiziano lo tiene segreto in tour

Si è appena concluso il suo tour negli stadi di tutta Italia, ed è proprio ora, a luci spente, che Tiziano ha deciso di rivelare di aver sofferto per tutto questo tempo di una patologia che potrebbe compromettere la sua intera carriera.

Al cantante, infatti, è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale: una malattia che richiederà un intervento e una lunga riabilitazione, ma che è fortemente intenzionato a sconfiggere per poter tornare in piena forma dai suoi adorati fan. I commenti sotto il post, quasi 20.000, esprimono totale sostegno per la battaglia che Tiziano dovrà affrontare.

La sua poesia di addio: l’amore infinito per i fan

Tiziano è sempre stato un romantico, e lo ha dimostrato sia coi suoi testi, sia con le parole che ad ogni concerto dedica ai fan e alle sue battaglie personali. Anche in questo caso, il suo annuncio assume quasi la forma di un sonetto, un testo dedicato a chi lo segue da sempre.

“A voi. Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che, per intenderci, è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare… ma non importa.”, scrive. “L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo che voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città. E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo ben chiara in testa, ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene.“