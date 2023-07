Mara Venier, la sostituta già scalpita | Domenica In cambierà volto

Tutto cambia a Domenica In dopo l’addio di Mara Venier: ecco chi la sostituirà nel prossimo futuro

Domenica In è uno dei programmi di maggiore successo della Rai. Affidato da anni a Mara Venier, cambierà volto quando la conduttrice abbandonerà lo show.

Dopo aver risollevato le sorti del contenitore domenicale di Rai 1 battendo la concorrenza e sbaragliando tutti, la Venier ha annunciato di essere pronta a lasciare le redini del programma.

Quella del 2023-2024 sarà la sua ultima stagione al timone di Domenica In e dopo di lei pare sia stata già scelta una nuova conduttrice.

Mara Venier, addio a Domenica In

Sono stati svariati e molteplici gli annunci di Mara Venier sull’abbandono di Domenica In. La conduttrice, desiderosa di trascorrere più tempo insieme al marito e alla famiglia, aveva già anticipato nel 2022 di essere pronta a lasciare uno dei suoi programmi preferiti. Quando i vertici Rai le hanno proposto di continuare per un’altra stagione, però, la Venier non è riuscita a tirarsi indietro. In occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, tuttavia, la conduttrice ha voluto far sapere a tutti che quella del 2024 sarà la sua ultima edizione di Domenica In.

“Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi ma questo sarà l’ultimo anno”, ha spiegato zia Mara ai microfoni dei giornalisti presenti. “Questo anno è l’ultimo – ha precisato – . Già nel 2022 ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no”. Sembra, quindi, che Mara Venier non abbia alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Ma, quando lei non ci sarà, chi prenderà il suo posto?

Chi sarà la sostituta di Mara Venier?

Al momento, è ancora presto per stabilire chi sarà la sostituta di Mara Venier, ma il sito Libero ha già avanzato un’ipotesi: Alessia Marcuzzi. La conduttrice, ex Mediaset e ora in forze alla Rai, è tornata in televisione dopo due anni di stop forzato con il programma Boomerissima, confermato anche per la prossima stagione. Secondo il sito di informazione, quindi, potrebbe essere proprio lei la sostituta della Venier a Domenica In.

Le due conduttrici sono legate da una profonda amicizia e Mara è stata molto vicina ad Alessia nel momento della separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi. La Venier, dunque, potrebbe sponsorizzare proprio l’amica ai vertici Rai, spingendo affinchè possa prendere lei le redini dello show domenicale di Rai 1.