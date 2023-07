Niente da fare per Miss Italia: le speranze si sono spente | Purtroppo il suo destino è segnato

Il destino di Miss Italia è segnato: le speranze della patron Patrizia Mirigliani sono svanite nel nulla.

Il concorso di bellezza Miss Italia è il più famoso del nostro Paese: in voga dal 1946 ha conosciuto momenti di grande successo.

Inizialmente organizzato da Enzo Mirigliani, il concorso è ora nelle mani della figlia Patrizia, che ha dovuto fare i conti con i cambiamenti del tempo e delle tendenze televisive.

Se un tempo, infatti, Miss Italia era seguitissimo sulla Rai, nel corso degli anni è stato costretto a traslocare fino ad approdare sul web e ad essere trasmesso in streaming.

Miss Italia, il concorso non ha speranze

Solo lo scorso maggio circolavano in rete notizie riguardanti il ritorno di Miss Italia sulla Rai. Il concorso di bellezza, dopo anni durante i quali era stato costretto a sopravvivere nonostante l’abbandono della tv generalista, sembrava quindi pronto a tornare ai fasti di un tempo. Erano in corso, infatti, delle trattative per riportare sul piccolo schermo la finale del concorso di bellezza, trasmesso per l’ultima volta in televisione nel 2019, in occasione dell’ottantesimo anniversario.

Patrizia Mirigliani, dunque, sembrava pronta a festeggiare insieme alla Rai il ritorno di Miss Italia che, sempre secondo indiscrezioni, sarebbe stato affidato alla conduzione di Milly Carlucci. La notizia, tuttavia, aveva sollevato non poche polemiche da parte di chi ritiene il concorso di bellezza retrogrado e figlio di un’idea patriarcale e, proprio per questo motivo, non più al passo con i tempi. Forse, sono state proprio le polemiche sollevatesi nei giorni successivi le indiscrezioni sul ritorno di Miss Italia in tv a far cambiare idea ai vertici di Viale Mazzini.

Miss Italia, niente tv

In seguito alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, nessuno ha fatto riferimento a Miss Italia. Sembra, dunque, che nonostante le buone intenzioni, il concorso di bellezza guidato da Patrizia Mirigliani sia destinato a trovare una nuova collocazione, anche per quest’anno. A lui, infatti, non è stato riservato alcun posto sul piccolo schermo.

Negli ultimi giorni, inoltre, Patrizia Mirigliani era finita nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni sulla partecipazione a Miss Italia di donne trans. “Sin da quando è nato, il mio concorso prevede nel suo regolamento la precisazione secondo la quale bisogna essere donna sin dalla nascita – ha commentato lei su Radio Cusano Campus – […]La semplicità premia sempre. Al nostro concorso partecipano ragazze tatuate, con piercing, extension. Fa tutto parte del nuovo modo di raccontarsi delle donne, però tutto ciò che è eccesso per accentuare l’estetica cerchiamo di non agevolarlo”.