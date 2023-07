“Omicidio romantico”: Jasmine Carrisi, dolore immane | Il corpo riverso in acqua

Un’immagine terribile divulgata sui social network: coinvolta la figlia d’arte e influencer Jasmine Carrisi.

Jasmine Carrisi è conosciuta soprattutto per via dei suoi celebri genitori, Al Bano e Loredana Lecciso.

Non è facile essere sotto ai riflettori, specie quando si è così giovani: nonostante Jasmine sembra aver abbracciato il successo, ci sono delle cose che per lei non stanno funzionando benissimo.

Ad esempio è stata criticata per dei presunti ritocchi estetici, che per altro la star dei social ha smentito totalmente. Avere a che fare con haters e leoni da tastiera è piuttosto complicato.

Eppure, Jasmine sembra riuscire bene a tenere a bada le critiche senza lasciarsi affondare dai commenti negativi.

L’immagine straziante

Jasmine Carrisi, negli ultimi giorni, ha pubblicato su Instagram delle immagini alquanto discutibili, che hanno lasciato allibiti i fan.

Vestita come per andare ad un party, Jasmine Carrisi ha un volto triste ed è accovacciata a bordo piscina tenendo in mano una rosa dai colori caldi e cangianti, che vanno dall’arancio al rosa, al giallo. In tutti gli scatti Jasmine sembra triste o pensierosa, ma ciò che davvero preoccupa è lo sfondo che la va ad incorniciare, che diventa protagonista nell’ultimo scatto. Riverso in acqua, infatti, vi è un oggetto misterioso, bianco e nero, immobile.

“Omicidio romantico”

“Omicidio romantico”: queste le sole due parole che Jasmine ha utilizzato nella didascalia del suo post misterioso. Sullo sfondo il peluches con le sembianze di un panda galleggia nella piscina, a rappresentare, sembrerebbe, qualcosa di morto. Certo la preoccupazione è forte, visto la vita a volte complicata che investe figli e figlie d’arte, costretti a vivere una vita che non sempre hanno scelto.

Questa svolta piuttosto dark di Jasmine è alquanto inaspettata, nei commenti molti cuori neri e commenti criptici. In realtà, operando una breve ricerca, si viene a scoprire che in realtà Jasmine Carrisi sembra si sia appassionata alla musica e stia cercando di perseguire la medesima strada del padre, Al Bano, famoso in Italia e non solo per la sua voce e le sue canzoni. Le foto con il panda “morto” e lei triste altro non sarebbero che delle immagini promozionali per far creare hype prima dell’uscita del suo pezzo Amoremalinconia, cui ha dedicato un post più esplicito nei giorni successivi.