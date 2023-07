Federica Nargi, avete mai visto sua sorella Claudia? Tra le due non si sa chi è più bella

Federica Nargi ha una sorella bellissima: avete mai visto chi è Claudia? Tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Originaria di Roma, Federica Nargi è stata una delle storiche veline di Striscia la notizia in coppia con l’indimenticabile Costanza Caracciolo.

Per quattro edizioni consecutive sul bancone del tg satirico di Canale 5, ha poi continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo come conduttrice e modella.

Seguitissima anche sui social, Federica Nargi non perde occasione per mostrarsi insieme all’amatissima sorella Claudia: l’avete mai vista?

Federica e Claudia Nargi, un legame fortissimo

In occasione del compleanno di Claudia, Federica Nargi ha dedicato alla sorella un lungo post pieno di affetto. “Ogni volta che ridi il mondo intorno a te diventa più luminoso … quindi ridi sempre sorellina mia, non smettere mai di farlo, non importa quante sfide la vita ti presenti, tu ridi, perché sei semplicemente meravigliosa. Tanti auguri di buon compleanno sorellona”, ha scritto la ex velina a corredo di un post che la ritrae sorridente accanto alla sorella maggiore.

Entrambe bellissime, more e con gli occhi scuri, Claudia e Federica Nargi sono di una bellezza disarmante. Nata a Roma il 18 luglio del 1984, la sorella maggiore della ex velina ha conseguito il diploma all’Istituto Turistico ed è diventata Project Document Controller per una società di ingegneria della Capitale. Lontana, quindi, dal mondo dello spettacolo, Claudia Nargi gode ugualmente di un grande seguito sui social dove conta migliaia di follower che ne apprezzano la bellezza e la somiglianza con la sorella famosa.

Claudia Nargi, chi è la sorella di Federica

Amante del sushi, appassionata di crossfit e prepugilistica, Claudia Nargi è molto attenta al fisico, nonostante abbia un’indole meno sportiva rispetto alla sorella Federica. “Vado a periodi ed ammetto di essere molto pigra ma cerco di ritagliarmi almeno 2 giorni a settimana per fare attività fisica con un personal trainer – ha raccontato in una intervista per la Gazzetta dello sport – . Lui è molto in gamba, soprattutto perché riesce a motivarmi nei momenti in cui la pigrizia prenderebbe il sopravvento”.

Più pigra rispetto alla sorella, infatti, Claudia e Federica non hanno avuto mai modo di allenarsi insieme in palestra. “Le nostre giornate sono impostate in modo differente, abbiamo ritmi ed orari diversi, ed anche le modalità con cui ci alleniamo lo sono – ha spiegato – . Ma magari prima o poi… Sicuramente lei è molto più costante di me!”.