Chiara Ferragni presenta la nuova ‘creatura’: ecco quando vedrà la luce | Annuncio a sorpresa

Chiara Ferragni presenta a tutti la sua nuova ‘creatura’: tutto quello che c’è da sapere su ciò che ha lasciato senza parole.

Imprenditrice digitale, prima influencer italiana, Chiara Ferragni è una donna dalle mille risorse e le cui iniziative interessano sempre molto i media e i follower.

Tutto ciò che passa dai suoi profili social ha sempre un’eco molto forte e, solo qualche giorno fa, ha fatto molto chiacchierare l’ultima ‘creatura’ presentata dalla Ferragni.

Insieme al marito Fedez, Chiara si è mostrata lì dove tutto avrà un nuovo inizio, anticipando quando la famiglia più social di sempre potrà dar vita a questa nuova esperienza.

Chiara Ferragni, le ultime novità

Chiara Ferragni e Fedez – ormai sui social denominati i Ferragnez – sono una delle famiglie più social di sempre. Con un numero di follower che cresce giorno dopo giorno, l’imprenditrice digitale e il rapper non perdono occasione di condividere momenti privati della loro vita insieme ai figli (e non solo). Attraverso i social, Chiara racconta spesso anche i successi professionali e i nuovi traguardi raggiunti, ma l’ultimo post ha lasciato davvero tutti senza parole.

La Ferragni e Fedez sono da tempo in attesa di traslocare nella loro nuova casa a City Life, un appartamento da sogno che al momento è ancora in fase di ristrutturazione. Così, con tanto elmetto da muratore, la coppia si è recata nel nuovo appartamento per seguire da vicino i lavori…e non potevano mancare anche in questo caso gli scatti e le condivisioni sui social! L’appartamento dei Ferragnez è una penthouse in costruzione nel quartiere di CityLife, lo stesso distretto dove i due vivono insieme ai figli Leone e Vittoria, e si tratta di uno splendido attico a due piani.

Chiara Ferragni in cantiere: le sue parole

“Passo dopo passo la nostra casa comincia a prendere forma. Dovrebbe essere pronta (si spera) per il prossimo ottobre”, ha scritto Chiara Ferragni a corredo di una serie di scatti che mostrano il cantiere e alcune stanze dell’attico che iniziano a prendere forma. Per la loro nuova abitazione, i Ferragnez hanno voluto un bagno dalle pareti a effetto marmo con porta scorrevole a scomparsa, due diversi lavabo e dei mobili incassati nelle mura.

L’attico dei Ferragnez, situato in uno dei complessi di fronte alle Tre Torri, le residenze Libeskind 2, ha una terrazza e una piscina condominiale, una meravigliosa vista su Milano e sarà caratterizzato da un romantico camino e delle originali stanzette per i bimbi.