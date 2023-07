Elodie cede sul palco: la cantante non ha retto | Un crollo improvviso

Caduta improvvisa per la famosissima cantante Elodie: nessuno se lo sarebbe mai aspettato, il crollo è definitivo.

Elodie è una delle cantanti che ha avuto più successo negli ultimi anni, grazie anche alle sue multiple partecipazioni al Festival di Sanremo.

Con dei look sempre impeccabili e una voce da urlo, Elodie ha conquistato tutti, dalla generazione più vecchia a quella più giovane.

La sua eleganza e i suoi ideale, entrambi aspetti che vanno oltre voce ed estetica, l’hanno resa una delle icone pop del momento. Riuscì anche in modo efficace a rispondere alle critiche sul suo corpo, quando alcuni ritennero che fosse davvero troppo magra: anche in quel caso comprese l’ingiustizia dell’osservazione, dato che tutti i corpi sono validi, e non si lasciò di certo intimidire dall’opinione pubblica.

Sfortunatamente, come succede a molte persone, specie quando sono all’apice del successo, anche per Elodie è arrivato il momento di cedere: l’inciampo, però, è peggiore del previsto.

La “performance” di Elodie

Il profilo Instagram SuperguidaTv ha pubblicato un video dello spiacevole episodio, che vede Elodie e Marco Mengoni insieme su un palco all’aperto.

In un vestito favoloso, Elodie si esibisce insieme a Marco Mengoni nel loro singolo congiunto uscito nel maggio del 2023, intitolato Pazza Musica. tutto sembra andare bene finché non iniziamo a notare che qualcosa nell’espressione di Elodie sembra non vada bene.

Elodie non ce la fa

Durante la performance di Pazza Musica, Elodie continua a guardare Marco Mengoni, entrambi cantano e ballano visto il ritmo molto veloce e coinvolgente. A un certo punto, però, si inizia a notare un’anomalia nell’espressione e nei movimenti della nostra star. Nella didascalia del profilo Instagram, tre emoji che ridono a crepapelle e una serie di hashtag: #musica, #musicaitaliana, #concerto, #marcomengoni, #elodie e altri.

Elodie non riesce più a trattenersi: la vediamo prima ridere, poi letteralmente accovacciarsi e piegarsi in due dalle risate, senza riuscire nemmeno più a cantare la sua canzone. Certo, questo è un punto forse poco professionale che, però, si può senza dubbio perdonare a Elodie, che non può certo essere sempre perfetta e nella sua migliore versione. Il pubblico, infatti, continua a esultare, e, allo stesso modo, nei commenti, tutti sono a favore della coppia di cantanti sul palco.