“Un dolore al cuore”: Sonia Bruganelli rompe il silenzio | Adesso è tutto più chiaro

Le parole di Sonia Bruganelli pubblicate sui social network non lasciano dubbi. Ecco tutti i dettagli della situazione

Da settimane, ormai, quanto sta accadendo tra l’opinionista Sonia Bruganelli e il suo storico marito Paolo Bonolis è sotto gli occhi di tutti, pronti ad elargire teorie.

Entrambi si sono sempre dichiarati a sfavore di questi complotti, arrivando addirittura a prendere in giro le persone coinvolte con un video che ironizzava sulla faccenda.

Tuttavia, gli elementi a favore della loro rottura si sono accumulati nel tempo: nervosismo crescente, messaggi e post criptici erano diventati l’ordine del giorno, soprattutto sul profilo di Sonia.

Qualche giorno fa la tanto attesa e triste conferma è arrivata: tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è finita dopo vent’anni di matrimonio. E lei ne è distrutta.

Una sentenza definitiva: le parole della ex coppia

I due hanno parlato della fine del loro rapporto in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua.“, ha spiegato Bonolis. “Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere.”.

“Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia”, è intervenuta Sonia. Interrogata riguardo il video ironico sulla loro separazione, ha spiegato la ragione per cui lo hanno fatto: ”Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire.”.

Un cuore rotto che sta già guarendo

Un selfie in bianco e nero, sguardo deciso e poche parole ad accompagnarlo: “Oh, it’s a heartache, nothing but a heartache“, in italiano “Solo un dolore al cuore”; una citazione dell’omonima canzone della cantante statunitense Bonnie Tyler, forse un chiaro segnale dello stato d’animo di Sonia.

L’opinionista, però, appare molto serena nelle altre foto postate di recente sul suo profilo Instagram, in cui è in compagnia di amici e colleghi in vari locali. Complice, forse, la decisione della ex coppia di chiudere il rapporto con serenità, continuando ad onorare i doveri genitoriali e una rinnovata amicizia.