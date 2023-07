Damiano dei Maneskin, dietro all’addio spunta il retroscena | Non doveva andare così

Finalmente la verità: i fan che reclamavano a gran voce un chiarimento sono stati soddisfatti: “Tempo di percorrere strade diverse”.

Damiano di nuovo al centro del turbine del gossip. Il cantante romano, frontman del popolarissimo gruppo Måneskin, è di nuovo sui titoli dei tabloid.

Questa volta, a far parlare di sé è un addio – o meglio, chiarimento su un addio, annunciato da tempo ma mai del tutto rivelato al pubblico. I fan hanno insistito affinché fosse fatta chiarezza, e dopo settimane sono stati accontentati.

Damiano David d’altronde è l’icona del momento, la rock star moderna per eccellenza, un personaggio come in Italia non se ne vedevano da tempo: giovane, trasgressivo e all’apice del successo, è seguitissimo sui social, ed era inevitabile che i suoi fan volessero far luce sulla questione.

Tuttavia, il chiarimento è arrivato da una fonte che, per quanto certa, era inaspettata: a parlare, infatti, non è stato il cantante stesso, ma una persona che gli era estremamente vicina fino a poco fa.

Una tempesta arrivata dal nulla: la fine di Damiano

A parlare, infatti, è stata l’influencer Giorgia Soleri. Giorgia, anche lei seguitissima sui social, fino a qualche settimana fa era la fidanzata storica di Damiano; tuttavia la relazione tra i due è finita all’improvviso, complice un video che mostrava Damiano in atteggiamenti intimi e complici con una sconosciuta, poi rivelatasi la giovane Martina Taglienti, amica dei componenti della band.

Damiano e Giorgia tuttavia si sono sempre fermamente opposti al gossip su di loro, tanto da sostenere di essersi lasciati qualche giorno prima che il video iniziasse a circolare. Giorgia ha pubblicamente “rimproverato” Damiano per aver colto l’opportunità tanto in fretta, senza prima darle il tempo di fornire spiegazioni ai fan; ma ora è pronta a parlare, pubblicando il comunicato che lei e Damiano avevano abbozzato assieme prima del disastro.

Una richiesta disperata di rispetto: le parole della coppia

E così, su insistenza dei follower, Giorgia ha pubblicato il post rimasto nelle sue bozze: “Ciao a tuttə, volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione.”.

Il post, completamente inedito, ha fatto il giro del web, scatenando più domande che risposte. Giorgia è intervenuta nuovamente, ribadendo la sua necessità di vivere la rottura nel privato: “Mi disturba la morbosità che sembrano avere alcune persone nei confronti delle dinamiche relazionali altrui. […] Cosa c’è di interessante nel vedere come si comportano coppie messe in difficoltà? Nel loro dolore? Nella loro rabbia? Mi incuriosisce sinceramente. A me rende felice vedere persone che si amano nel momento in cui si amano.”.