Vanessa Incontrada, sapete dove abita la solare showgirl spagnola? Una splendida villa ricca di dettagli unici

Avete mai visto la splendida villa di Vanessa Incontrada? La conduttrice spagnola ha scelto una dimora meravigliosa.

Attrice e conduttrice spagnola ormai adottata dall’Italia, Vanessa Incontrata è una delle professioniste della tv più amate dal pubblico italiano.

Solare, semplice e riservata, ha sempre scelto di mantenere il riserbo sulla sua vita sentimentale nonostante negli ultimi giorni sia nuovamente finita al centro del gossip.

Legata per anni a Rossano Laurini, pare che la Incontrada sia riuscita a ricucire un rapporto che sembrava finito e per il quale aveva deciso di trasferirsi a Follonica in una casa da sogno.

Vanessa Incontrada, un amore infinito

Solo un anno fa, Vanessa Incontrada faceva sapere che il suo lungo legame con il compagno, Rossano Laurini, era giunto al termine. “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro”, aveva detto lei a Vanity Fair confermando, anche se indirettamente, la conclusione della relazione con il padre di suo figlio Isal. Qualche giorno fa, però, la Incontrada ha condiviso uno scatto sui social che la ritraeva insieme al bambino e a Laurini, scatenando così la curiosità dei follower su un ipotetico ritorno di fiamma.

“Isal ha 15 anni, quindi stiamo insieme da 15-16 anni, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare – ha commentato lei in occasione del podcast Mamma Dilettante – . Mi piacerebbe molto avere un altro figlio, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente”. In questo modo, Vanessa Incontrada sembra aver confermato le ipotesi del web e, così, la sua vita sembra essere tornata a sorridere al fianco dello storico compagno, l’uomo per cui ha deciso di trasferirsi a Follonica in una villa da sogno. L’avete mai vista?

La villa di Vanessa Incontrada

La dimora in cui vive a Follonica la conduttrice e attrice è splendida e rappresenta il suo estremo gusto. Caratterizzata da vetrate cielo terra e tinte chiare, la villa toscana ha un ampio salotto arredato in stile moderno con un comodo divano tre o quattro posti bianco, una libreria minimale in muratura, il tavolo da pranzo quadrato e accogliente, e la lampada di design di Achille Castiglioni e Pio Manzù.

Nella casa di Vanessa Incontrada è presente anche una Vespa Special, un modello a faro rettangolare della Piaggio, presente forse in una stanza attigua alla casa. Infine, non è passata inosservata la cucina shabby chic nei toni del verde pastello.