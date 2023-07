Gerry Scotti, la notizia fa malissimo | Per il conduttore una doccia gelata

Doccia gelata per il conduttore Gerry Scotti che purtroppo ha dovuto affrontare un pessimo risveglio. Ecco la notizia delle ultime ore

Gerry Scotti è uno dei conduttori di punta di Mediaset, nonché uno di quelli che ha lavorato per più tempo all’interno della rete privata.

Bene o male si è sempre dedicato alla stessa tipologia di trasmissione, specializzandosi nella conduzione dei Quiz Game.

Per esempio, molto conosciuto era il suo programma Chi vuole essere milionario? che è andato avanti per tantissimi anni prima di essere cancellato.

Adesso, Gerry Scotti si trova alla conduzione del programma Caduta Libera, il cui format è stato pensato proprio per lui. Eppure, è arrivata una bruttissima notizia per l’uomo.

Gerry Scotti riceve una brutta notizia: doccia gelata per il conduttore

Per Gerry Scotti non è stata di certo piacevole la notizia, riportata dal giornale Gossip e Tv, sugli ascolti televisivi del suo programma abbastanza deludenti, rispetto alle aspettative generali della rete. Il risveglio deve essere stato una doccia gelata per il conduttore che non aveva idea che le cose sarebbero andate in questo modo.

Infatti, non si sa se la rete prenderà qualche provvedimento a partire già da questa stagione o dalla prossima. Tuttavia, non sono dei risultati esaltanti, in quanto la trasmissione non è riuscita a tenere il passo con i programmi offerti nella stessa fascia oraria da altre reti televisive.

I dati di share di Caduta Libera dello scorso 16 luglio

Brutto risveglio per Gerry Scotti dopo i risultati dello share resi noti dal giornale online Gossip e Tv. Infatti, se si vanno a vedere i dati di share dello scorso 16 luglio si nota una sostanziale discesa rispetto agli scorsi anni. Infatti, Caduta Libera di Gerry Scotti ha tenuto davanti al televisore circa 968.000 spettatori, ovvero il 10.2% per la prima metà della trasmissione arrivando al 13% di share con 1.467.000 spettatori nella seconda metà. Un calo che la rete non si aspettava di dover fronteggiare, visto che il presentatore lombardo è sempre stato una garanzia.

Invece, decisamente migliori sono i risultati di Reazione a catena che ha totalizzato il 21,9% di share all’inizio della trasmissione con 157.000 spettatori per poi salire a 2.735.000 con il 24.4% di share nella seconda. Il quiz show Rai si attesta tra i programmi televisivi più apprezzati della stagione estiva. Non è una novità poiché anche l’anno scorso è stato davvero molto seguito da vari telespettatori distribuiti in modo eterogeneo per fasce d’età e posizione geografica.