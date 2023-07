Alba Parietti, il ricordo è strappalacrime: “Sarà per sempre un’icona…”

Il ricordo commuove il web: una donna uscita da un’epoca passata, simbolo di eterna eleganza. Il sostegno nel commento dei fan.

La notizia della sua scomparsa giunta nella notte, poi un post sui social: ecco cos’è successo ad Alba Parietti.

La conduttrice torinese, storicamente attiva in ambito televisivo fin dagli inizi degli anni ’80, ha sconvolto il web pubblicando una foto su Instagram, accompagnata da un lungo messaggio di commiato.

Da sempre attiva sui social, con un seguito che raggiunge il mezzo milione di follower, “l’Alba nazionale”, com’è affettuosamente soprannominata, si è sfogata parlando di una perdita vissuta di recente, che l’ha colpita particolarmente da vicino.

Attualmente impegnatissima con l’inizio del suo nuovo programma in prima serata in onda su Rai 2, il talent show “Non sono una signora“, basato sull’esplorazione del mondo del drag da parte di personaggi VIP, Alba si è comunque concessa un momento per esprimere un pensiero all’icona perduta.

“Eleganza innata”, la dedica di Alba

“Ho scelto questa foto che li rappresenta nella loro intramontabile modernità. Una donna che sarà per sempre un’icona di stile e di sensualità, di bellezza che si rifiuta di trovare un’epoca. Una donna così vestita potrebbe essere volgare ma lei non lo era mai, perché la classe, lo stile, lo charme stanno nel suo essere dandy dannunziana, ingenuamente dannatamente erotica e provocante. Una coppia ineguagliabile.”

Le parole scritte da Alba Parietti sono dedicate all’icona Jane Birkin: attrice, cantante e regista icona degli anni ’70, ritratta in una fotografia assieme al suo storico amore Serge Gainsbourg. Jane ci ha lasciati il 16 Luglio del 2023. Alba prosegue: “L’erotismo e l’eleganza innata di questa donna e quest’uomo hanno scritto una pagina nella storia della canzone, nel cinema e soprattutto nello stile inconfondibile, ineguagliabile, che attraversa i secoli senza invecchiare mai, perché Serge e Jane sono state due persone che insieme sono diventate opere d’arte.”

Jane e Serge: la loro storia è ancora moderna

E non ha tutti i torti, Alba, nel definirli un’opera d’arte: la storia tra Jane e Serge non è solo una storia d’amore, tragicamente finita all’inizio degli anni ’80: è stata il simbolo di una collaborazione artistica e bohemienne, che ha portato i due a incidere alcuni degli album più famosi del decennio del 1970.

Tra i risultati della coppia è facile ricordare la canzone “Je t’aime…moi non plus“, censurata in Italia a causa di alcuni gemiti di Jane udibili nella canzone. Una coppia che ha segnato un decennio con trasgressione e passione, e che Alba ha voluto ricordare per l’eleganza sensuale che ha da sempre fatto propria.