Rivoluzione Rai, Bianca Berlinguer rimpiazzata da lei | Pubblico senza parole

La conferma è alle porte: toccherà a lei “coprire” il buco lasciato dalla giornalista. Ma il nome non è quello che ci si aspettava…

Il periodo di grandi cambiamenti televisivi continua. Ogni giorno arrivano aggiornamenti relativi agli spostamenti di un conduttore da un’emittente all’altra, e da una rete a quella “rivale“.

A creare un vero e proprio scandalo, quasi più del licenziamento di Barbara D’Urso dai suoi programmi Mediaset, è stata Bianca Berlinguer. La conduttrice TV di casa Rai è infatti passata proprio a Mediaset, e con un contratto che, su sua stessa dichiarazione, le farà guadagnare il doppio di quanto prendeva in Rai.

Dopo 34 anni di carriera Bianca è passata “dall’altra parte”, ma non senza guardarsi indietro. Ha dichiarato infatti di sentirsi addolorata dalla distanza che percepiva negli ultimi anni con l’emittente, e si è dichiarata fermamente convinta delle proprie idee politiche nonostante sia stata una dei più forti detrattori dell’operato di Silvio Berlusconi, ex-padrone di Mediaset, recentemente scomparso.

Con Piersilvio, ora a capo dell’azienda, Bianca Berlinguer sembra aver trovato un dialogo più aperto. E per quanto riguarda il vuoto lasciato in Rai, potrebbe essere presto colmato.

Le prime indiscrezioni volevano proprio lui

Non è stato subito dichiarato chi avrebbe sostituito il buco nel palinsesto lasciato dall’abbandono della Berlinguer e “Cartabianca“, una fascia importante, in quanto collocata in prima serata su Rai 3.

In questi giorni alcune indiscrezioni hanno portato all’ipotesi che a sostituire la Berlinguer sarebbe stato il programma “La confessione“, a conduzione di Peter Gomez, su insistenza del Movimento 5 Stelle. Tuttavia, queste voci sono state fermamente smentite: non sarà Gomez ad ottenere l’ambita fascia, ma un altro nome già conosciuto…

Nunzia contro tutti: ha ottenuto lei il posto

Proprio così: pare che a sostituire Bianca Berlinguer sarà l’ex deputata Nunzia De Girolamo. Tuttavia Nunzia non continuerà l’avventura iniziata con il suo talk show “Ciao Maschio“, in onda dal 2021, ma verrà posta alla conduzione di un programma tutto nuovo: un altro talk show, ma dal taglio differente.

Si tratterebbe infatti di un format dove a farla da padrone potrebbe essere l’interazione tra Nunzia De Girolamo e i suoi ospiti di turno, nello stile di Gianfranco Funari e dei suoi “Mezzogiorno è…” e “Aboccapaerta”. Il nuovo programma partirà in autunno, subito dopo il termine di “Estate in diretta“, al momento nelle mani della stessa De Girolamo: non un attimo di riposo per lei, ma tanta soddisfazione lavorativa.