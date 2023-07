Alberto Matano, l’estate lo ha trasformato: cambiamento impressionante | Irriconoscibile

Novità estetiche per Alberto Matano: totalmente diverso, sembra un’altra persona dopo un solo mese estivo.

Il conduttore di la Vita in diretta Alberto Matano è amato da molti per la sua professionalità e capacità di affrontare anche le vicende di cronaca più delicate.

Inoltre, la parte più leggera del suo programma, che vede una tavolo di ospiti fissi, funziona come una sorta di messa a terra della tensione accumulata durante la puntata.

Dopo lo svisceramento delle questioni di cronaca italiane, c’è un momento di sollievo, infatti, in cui si parla di argomenti meno delicati, legati allo spettacolo e al gossip.

Dopo il matrimonio del 2022 con il suo compagno, Alberto Matano si è riservato più tempo da dedicare alla sua vita privata. Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato profondamente in lui, è quasi irriconoscibile.

Alberto Matano sconvolge i fan

Matano è considerato da molti anche una icona di stile, con i suoi impeccabili completi e lo stile raffinato e informale allo stesso tempo. Si presenta sempre in modo piuttosto serioso, visto, forse, anche il programma che conduce, che tratta temi più che seri.

Ultimamente, però, sembra aver preso una decisione che ha sconcertato molti dei suoi follower, e l’ha palesata attraverso la pubblicazione di uno scatto sul proprio profilo Instagram, con una didascalia piuttosto ironica. I commenti e i giudizi sono fioccati come non mai.

A Matano, i giudizi…gli fanno un baffo o due

Arriva quasi sempre un momento nella vita di un uomo in cui si pensa che siano tornati di moda i baffi, di solito intorno ai 40 anni, ed è anche giusto tentare, almeno una volta nella vita. La dura verità è che stanno bene a pochissime persone, ma sarà ai follower l’ardua sentenza.

I commenti si dividono in modo abbastanza equo: c’è chi dice “meglio con la barba”, chi scrive solamente un eloquente “No”, e chi pubblica solo cuoricini. “Il rasoio elettrico si è rotto”, scrive Alberto Matano nella didascalia del post, “sono rimasti i baffi e questa foto”, afferma. Chissà che Matano non abbia pubblicato quella foto proprio per ottenere un parere sincero da ammiratori e ammiratrici: di certo è stato accontentato, visto i pochissimi filtri che le persone hanno quando commentano sul web.