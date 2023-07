Corrado Guzzanti, il dramma che l’ha devastato | Lacrime, incubi e tanta angoscia

Momento veramente drammatico per Corrado Guzzanti che oltre a devastarlo gli ha causato lacrime, incubi e angoscia

Corrado Guzzanti è uno dei comici più amati e apprezzati in Italia. La sua scrittura dei personaggi è estremamente accurata e divertente.

Il comico è un vero e proprio perfezionista e infatti lavora attentamente ai suoi testi, curandoli in ogni singolo dettaglio.

Per questo motivo in una recente interista ha detto: “È un mio difetto. Cerco di fare al meglio quello che faccio: se lavoro su un testo, continuo a starci su in modo ossessivo finché non mi sembra che vada bene. A un certo punto, però, arriva la data di scadenza e quello che è fatto è fatto”.

Inoltre, il fratello di Sabina Guzzanti ha anche raccontato di un dramma che gli ha devastato la vita provocandogli incubi e angoscia.

Il dramma che ha devastato Corrado Guzzanti

Corrado Guzzanti ha raccontato nel corso di un’intervista di un terribile dramma che l’ha devastato e per molto tempo gli ha provocato sofferenza. Infatti, il comico è stato truffato da un amico di cui si fidava ciecamente. Infatti, l’uomo ha raccontato: “Per un lungo periodo ho avuto difficoltà a dormire per gli incubi e gli scoppi di pianto nel sonno. Ogni volta che viene pronunciato il suo nome è una pugnalata al cuore. Il trauma emotivo, posso dire ora a cinque o sei anni di distanza, è stato più forte di quello economico e finanziario”.

Tuttavia, il danno economico è stato ingente, trattandosi di una truffa che gli ha prosciugato il conto. A spillargli tutti i suoi risparmi è stato il manager Valerio Terenzio Trigona. L’ex manager lo ha raggirato per circa 400mila euro.

Ecco cos’è successo al comico

Nel resoconto per il tribunale si legge: “Trigona avrebbe agito assieme al suo dipendente, e presunto complice, Cesare Vecchio. Il primo nella qualità di produttore degli spettacoli di Guzzanti, il secondo come amministratore unico della Ambra srl”. Corrado Guzzanti gli ha affidato i soldi per investirli in titoli di stato tedeschi che sarebbero stati a rischio zero. Non esisterebbe nemmeno il conto di liquidità creato per alimentare le spese con il quale il manager: “effettua prelievi, dispone bonifici, effettua operazioni di giroconto e richiede assegni circolari”.

Oltre ai soldi sottratti direttamente a Corrado Guzzanti, l’attore si trova anche un debito di 900mila euro con l’erario in quanto Trigona ha anche falsificato la firma dell’uomo, firmando assegni. Il comico ha detto: “Con Trigona era nata una collaborazione professionale che ben presto era diventata anche una intensa amicizia contraddistinta, ritenevo purtroppo a torto, da un rapporto di reciproca fiducia. E invece hanno svuotato sistematicamente i miei conti bancari con la incredibile accondiscendenza degli operatori di sportello”.