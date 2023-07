Belen Rodriguez esce allo scoperto: esplosione di passione insieme a lui | Ecco come li hanno scoperti

Paradiso all’improvviso: la showgirl argentina ha ritrovato l’amore. Lo avrebbe già presentato a parenti e figli… ma lui chi è?

Belen è di nuovo serena. O almeno così sembrerebbe a giudicare da alcune foto che hanno iniziato a circolare sui giornali scandalistici, e alcune indiscrezioni arrivate dal web.

La showgirl argentina dopo la rottura con Stefano De Martino sarebbe infatti già in dolce compagnia, e i fan sono riusciti anche ad identificare l’affascinante sconosciuto assieme a cui è stata vista a cena.

Non si tratta di un nome conosciuto nel mondo dello spettacolo, di cui non fa parte, ma di un imprenditore bresciano poco più grande di lei: 40 anni, appena due anni di differenza.

Grazie alla partecipazione al party di Ignazio Moser, compagno della sorella di Belen, Cecilia, la dinamica di coppia è stata esposta ai paparazzi. Che ne raccontano i dettagli…

Elio alla conquista di Belen: cosa si sa al momento

Di Elio Lorenzoni, nuova fiamma della showgirl, si sa già tutto e niente. Le informazioni riportate dai giornali sono di natura puramente professionale, ma danno già un quadro ottimale della sua persona.

Imprenditore e presidente dell’azienda “Lorenzoni SRL”, dopo una laurea in economia e gestione aziendale conseguita alla Cattolica di Milano Elio si è gettato in un mondo strettamente legato alla sua passione, quella dei motori, per cui produce accessori e componenti. Di lui si sa anche che è un appassionato di bici elettriche e di golf: un profilo chic e ricercato, distante dai precedenti partner di Belen, ma forse più maturo. Ma i genitori di lei che dicono?

Fuga nella notte: e Santiago rimane coi nonni

Data la sua presenza alla festa del “cognatino” di Belen, è ragionevole infatti pensare che Elio sia già di famiglia: oltre alla sorella e al cognato, infatti, alla festa di compleanno di Ignazio erano presenti anche i genitori delle sorelle Rodriguez, Gustavo e Veronica. Che si sono defilati portando con loro il nipote Santiago e liberando Belen dal peso di essere mamma, almeno per una notte, trascorsa a casa di Elio.

Insomma, la fede di Stefano De Martino potrebbe ormai essere stata sepolta definitivamente. Le foto, d’altronde, parlano da sole: baci e abbracci, effusioni pubbliche – se non per la fotocamera, sicuramente per i parenti, che non sono apparsi a disagio né dispiaciuti, ma complici. Il profilo di Elio è privato, quindi non è possibile avere conferme; e per il momento neppure Belen si è pronunciata sull’evidenza dei fatti.