“La sera in intimità fa così”: Paolo Bonolis, confessione bollente | Adesso lo sa tutta Italia

Le parole del conduttore in studio lasciano il pubblico di stucco: ferma la trasmissione per esprimersi su un dettaglio intimo…

Paolo Bonolis l’ha fatta grossa. Non è la prima volta che il conduttore fa scenate durante una delle sue trasmissioni: è diventato uno dei suoi cavalli di battaglia.

Il conduttore romano, che gode da sempre di un’estrema popolarità, è un personaggio magnetico, che ha saputo rendere anche i suoi “difetti” protagonisti dei siparietti comici che lo coinvolgono.

Nonostante sia una persona di estrema cultura, infatti, Paolo sa mettersi in ridicolo di fronte alle telecamere senza problemi, esagerando i suoi scatti d’ira e la sua tendenza a prendersi gioco degli altri.

In questo modo, però, a finire oggetto delle risate altrui è quasi sempre lui: è stato il caso anche per l’intervento che lo ha coinvolto durante la messa in onda del quiz show Avanti Un Altro!, da lui condotto dal lontano 2011.

Un ricettacolo di comicità: risate nello studio

Avanti Un Altro, che vede protagonisti assoluti Bonolis e lo storico collaboratore Luca Laurenti, è il quiz show in onda in fascia pre-serale su Canale 5 e ideato dallo stesso Bonolis. Nel corso degli anni, tuttavia, è diventato molto più di un semplice quiz.

Il programma, infatti, vede coinvolti numerosi personaggi ricorrenti che assistono Bonolis durante la serata, come Lo Iettatore e Miss Claudia: vere e proprie icone del programma, di cui spesso Bonolis si prende gioco o da cui si finge frustrato. Questa volta, però, ad essere l’oggetto degli scherzi del conduttore è stata la vittima designata, la sua preferita di sempre: una partecipante al gioco.

Impossibile smettere di ridere: il ridicolo diventa esilarante

Bonolis, infatti, non è stato in grado di continuare la conduzione del programma e iniziare i giochi del quiz a causa delle risate di una partecipante: la signora Sonia Carli, proveniente dalla Sardegna, che fin dall’entrata in studio non è riuscita a smettere di ridere, neanche quando pressata dallo stesso conduttore nell’interrompersi.

E così, mentre la signora si sventolava con un ventaglio cercando di farsi aria, Bonolis ha interpellato il marito, presente nel pubblico: “Mi perdoni, non per essere indiscreto: ma la sera, quando siete in intimità, fa così?” e alla risposta del povero interlocutore – “Peggio!” – è tornato a sedersi, abbandonandosi ad un’esclamazione sconvolta.