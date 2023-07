Annalisa, la lotta ‘segreta’ della cantante | La toccante verità alla luce del sole

Annalisa si racconta a cuore aperto: i retroscena del matrimonio, la lotta con l’ansia e quei baci dati ad un’altra ragazza in adolescenza…

Annalisa si svela. La cantante savonese, nata negli studi di Amici di Maria de Filippi, oggi è un’artista a tutto tondo.

Con l’uscita del suo nuovo album “la rossa” del pop italiano cambia look, concedendosi uno sguardo più aggressivo sul mondo, che riflette il suo stato d’animo attuale.

Nell’intervista che ha di recente rilasciato a Vanity Fair, infatti, Annalisa ha raccontato più di un lato di sé nascosto.

Interrogata sull’argomento, ha rivelato di aver finalmente abbracciato una causa a cui si è sempre sentita molto vicina, e ha parlato dell’evento importantissimo che l’ha coinvolta di recente: il suo matrimonio.

Una festa per non pochi intimi: tutti i dettagli sul matrimonio

Di recente, infatti, Annalisa è convolata a nozze con il suo fidanzato, Francesco Muglia. Francesco è distante dal mondo dello spettacolo, ma Annalisa sembra apprezzarlo così: preferisce uno sguardo esterno al suo, che possa aiutarla a realizzarsi in una forma diversa da quella professionale, e ama la loro capacità di concedersi i giusti tempi e spazi.

La cerimonia è stata celebrata in chiesa e con moltissimi invitati, ma Annalisa ha ammesso di aver temuto di “disturbare” le persone, che avrebbero potuto avere impegni diversi in quella giornata. Un’umiltà che commuove, e che la contraddistingue da sempre: oltre al trucco e parrucco, infatti, la cantante rimane una donna semplice, vittima delle proprie ansie ma pronta ad esporsi per gli altri. Come nel caso del ritornello del suo ultimo tormentone…

Mon Amour: più di un semplice gioco di parole

“Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me”: questo il ritornello di Mon Amour, la hit che sta facendo impazzire tutta Italia. E Annalisa ha spiegato che no, non c’è nessun sottotesto da ricercare in quelle parole: la canzone parla di libertà, fluidità e possibilità di scegliere e provare cose diverse. Qualcosa che ha fatto lei stessa, da adolescente, baciando un’altra ragazza: “Penso che succeda a tutti, è la voglia di sperimentare“, ha dichiarato.

Pur non avendola scritta come manifesto della comunità LGBTQ+, Annalisa apprezza “l’adozione” della sua canzone, e in generale della sua figura, dalla comunità: le piacerebbe poter essere madrina del Pride. E per quanto riguarda il suo ruolo di donna nel mondo della musica italiana, non ha peli sulla lingua: “Ho subito episodi di sessismo, anche sui social. Per combattere la violenza di genere si deve andare alla radice, cambiare cose della nostra cultura. La leggerezza alle donne non è sempre concessa: se scegli la leggerezza e sei donna, è automatico che la gente pensi che non sia una tua scelta. Ma io sto bene con le mie canzoni felici.“.