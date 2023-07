Gerry Scotti ‘insaziabile’: al suo fianco ci sono due donne | È tutto vero, ecco chi sono

Due ragazze per lui posson bastare? Gerry Scotti senza freni. E le due non solo sono famosissime, ma hanno anche lavorato assieme…

Sembra sia un periodo fortunato per il conduttore Gerry Scotti, che oltre a godere della sua popolarità costante è anche diventato di moda sui social, dove si “concede” a siparietti comici in cui non si prende sul serio.

Il conduttore TV, che dai primi anni 2000 ha avuto una carriera in costante salita, è nuovamente a un punto di svolta.

Infatti proprio a lui è stata affidata la conduzione di un nuovo programma di Canale 5, che andrà in onda in prima serata e di cui sarà il protagonista assoluto.

Un ritorno ai fasti de “La Corrida” per Gerry, quindi, che proprio in quest’occasione è stato “pizzicato” in compagnia di due signorine molto famose…

“Io Canto” torna in scena con un cast d’eccezione

Ebbene sì: a tornare in prima serata sull’emittente Mediaset di punta è il format “Io Canto”, il talent show che, sempre con la conduzione di Gerry Scotti, porta in scena giovanissimi talenti canori in una sfida l’uno contro l’altro. Il programma è stato mandato in onda per ben quattro edizioni, l’ultima nel 2013; sono quindi passati già dieci anni dall’ultima trasmissione.

Tuttavia, Gerry non sarà solo: come nelle precedenti edizioni, ad accompagnare il conduttore ci sarà una giuria d’eccezione. Due nomi sembrano già essere stati confermati, e hanno fatto tremare tutto il pubblico: si tratta di un’accoppiata tutta al femminile, composta da due nomi che hanno già lavorato assieme e che godono di una chimica pazzesca.

Il ritorno di Mara e Orietta: dopo l’avventura si torna in studio

Alcune voci di corridoio infatti hanno indicato che ad accompagnare Gerry potrebbero essere Mara Maionchi e Orietta Berti. Storica produttrice e personaggio televisivo dalla verve spietata e irriverente la prima, cordiale e competente cantante la seconda, il duo promette benissimo: soprattutto perché è già stato protagonista, assieme a Sandra Milo, di un programma TV.

Le tre infatti sono state le partecipanti, nel 2022, del programma “Quelle brave ragazze”, dove hanno intrapreso un viaggio verso una meta a loro sconosciuta. Il programma ha goduto di uno straordinario successo: merito, certamente, della chimica tra le tre protagoniste: una cascata di scenette divertenti e memorabili, che probabilmente verrà replicata negli studi di Canale 5.