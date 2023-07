Mara Venier, vi siete mai chiesti quanto guadagna? Cifre che fanno spavento

In molti si chiedono a quanto ammonti lo stipendio di Mara Venier. Volete scoprirlo? Le cifre fanno davvero spavento

Fanno sempre un po’ di scandalo gli stipendi dei conduttori televisivi, soprattutto quando questi lavorano per la rete pubblica e non per quella privata. Infatti, c’è per esempio tantissima attenzione sul cachet dei vari conduttori di Sanremo e dei loro co-conduttori, tanto che questi ad esempio generano polemica.

È proprio forse per questo motivo che alcune persone scelte per la conduzione del Festival spesso decidono di devolvere in beneficenza parte o tutto il loro compenso, onde evitare di trovarsi nella tempesta con facili populismi.

Com’è ben noto, alcuni conduttori sono molto pagati proprio in virtù della loro popolarità e degli ascolti che riescono a portare a casa.

Proprio per questo motivo in molti si chiedono quanto guadagni Mara Venier, essendo ormai una delle presentatrici di punta della Rai. Scopriamo insieme a quanto ammonta lo stipendio della zia più famosa d’Italia.

Quanto guadagna Mara Venier? Le cifre fanno spavento

Mara Venier è uno dei volti più celebri della televisione italiana e ormai è alla conduzione di Domenica In da tantissimo tempo. Per questo motivo, è molto apprezzata dal pubblico che l’ha eletta la regina indiscussa della domenica. Inoltre, i suoi ascolti sono molto buoni, nonostante il format che propone sia sempre lo stesso da un po’ di anni. Sono in molti a domandarsi quale sia lo stipendio di zia Mara e di quanto sia il suo patrimonio complessivo.

La presentatrice non si è sempre e solo occupata di televisione. Infatti, la donna per molto tempo ha anche recitato sia al cinema che in serie televisive, lavorando insieme a Jerry Calà (i due hanno persino avuto una relazione) e anche a Renato Pozzetto. Tuttavia, la sua vera vocazione è sempre stata la tv, dove ha potuto mostrare al pubblico la sua semplicità e simpatia, restando davvero memorabile.

Scopriamo a quanto ammonta lo stipendio Rai di Mara Venier

Mara Venier è una persona estremamente schietta e sincera, per questo motivo è molto apprezzata in Rai e viene seguita da molti telespettatori. Ormai sono circa quarant’anni che lavora in televisione e, grazie all’esperienza maturata, può richiedere un compenso più alto.

Essendo i cachet in Rai pubblici, è noto che la retribuzione della conduttrice è di circa 500 mila euro. Tuttavia, non si conosce a quanto ammonti il suo patrimonio complessivo, tra beni immobiliari e conti correnti.