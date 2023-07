“Sta molto male”: Isola dei famosi, dramma devastante | Un mare di lacrime

Situazione molto delicata per un ex volto de L’Isola dei famosi: il racconto strappalacrime.

Bruttissime notizie per un ex concorrente de L’Isola dei famosi: un dramma si sta consumando nella sua vita e lui ha deciso di parlarne pubblicamente.

Finita l’esperienza in Honduras, è sparito dai radar dei riflettori e la sua vita ha subito un brusco crollo tanto da costringerlo a vivere di espedienti.

Il suo racconto aveva già fatto chiacchierare gli ospiti di Pomeriggio Cinque, ma dopo l’ultima intervista tutto pare sia cambiato.

Isola dei famosi, ex in povertà

Solo qualche mese addietro, Barbara D’Urso aveva ospitato a Pomeriggio Cinque un ex naufrago de L’Isola dei famosi, finito su tutti i giornali per aver raccontato di essere diventato povero. “[…]Prendo delle cose e le rivendo al mercatino di Porta Portese, ho cinque figli da sfamare ed una relazione extra coniugale”, aveva dichiarato lui nel salotto di Canale 5 sollevando non poche perplessità da parte degli ospiti in studio. Ad oggi, Davide Di Porto, ex naufrago de L’Isola dei famosi, sembra sia riuscito a risollevarsi economicamente, ma un altro dramma sta segnando la sua vita.

“Ora mia mamma sta molto male e sono tornato a vivere con lei, ha sognato mio padre Angelo che le ha detto che parteciperò al prossimo Grande Fratello Vip – ha fatto sapere lui al settimanale Nuovo – . La tv è il mio cruccio, per il GF Vip ho preso lezioni di canto e di ballo. Così magari mi propongo pure per Ballando con le Stelle”. Così l’ex de L’Isola dei famosi è tornato a parlare sperando che Alfonso Signorini possa dargli un posto nella casa del Gf Vip per la prossima stagione.

Davide Di Porto, da naufrago a…

La storia di Davide Di Porto aveva sollevato un certo chiacchiericcio tra gli appassionati di reality show. Da naufrago de L’Isola dei famosi e istruttore di palestra, aveva ammesso di essere diventato povero. Ad oggi, però, la sua situazione economica sembra risollevata. “Ora vendo granite sul litorale laziale fra Ostia, Fregene e Anzio – ha raccontato – .Grazie a questo carretto mi sono risollevato e ho visto la luce, in due settimane ero già rientrato nelle spese”.

Il suo desiderio resta, comunque, la televisione. “La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro – ha accusato – . Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento! Voglio andare a L’Isola dei Famosi per riscattarmi. O morire!”.