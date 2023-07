Michelle Hunziker, chi ha mai visto la sua casa? Un affaccio del genere soltanto nei sogni

La nuova casa di Michelle Hunziker è in uno dei quartieri più in voga di Milano: avete mai visto dove vive la conduttrice?

L’ultimo anno di Michelle Hunziker è stato uno dei più impegnativi, sia dal punto di vista professionale che privato.

Chiamata da Mediaset a condurre il suo one woman show, Michelle Impossible, ha dimostrato di saper intrattenere perfettamente il pubblico da casa.

E, mentre il lavoro decollava sempre di più, la Hunziker si è occupata anche della ricerca di una nuova casa dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Ecco dove vive ora la conduttrice.

Michelle Hunziker, la nuova casa

La fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata ufficializzata a mezzo stampa dai due, che hanno confermato la rottura e gli ottimi rapporti per il bene delle figlie Celeste e Sole. Nonostante negli scorsi mesi si fosse vociferato di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e l’imprenditore, pare che le buone intenzioni di entrambi siano sfumate. Michelle, dunque, ha deciso di lasciare la villa di Bergamo in cui viveva insieme al secondo marito per trasferirsi a Milano, dove ha scelto una casa da sogno con vista mozzafiato.

È stata la stessa Hunziker a condividere sui social alcuni video o foto direttamente dalla sua lussuosa dimora meneghina con vista su City Life. La sua nuova casa, infatti, gode di una visuale da far invidia a chiunque ed è caratterizzata da alcuni aspetti e complementi d’arredo che la rendono elegante ed unica. Per la sua nuova casa milanese, infatti, Michelle ha scelto colori neutri: porte di legno chiaro, pareti bianche ed elementi di ottone che ben si sposano con la moquette chiara del salone. Non mancano, tuttavia, gli elementi originali come le pareti viola che si notano in alcune foto postate dalla conduttrice.

Michelle Hunziker, nonna felice

Nel nuovo appartamento milanese di Michelle Hunziker è spesso ospite la figlia Aurora, nata dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti. È stata lei a regalare alla conduttrice la gioia infinita di diventare nonna. Lo scorso giugno, infatti, è nato Cesare, frutto dell’amore tra Aurora e Goffredo Cerza, e Michelle si è detta al settimo cielo per questa nuova esperienza.

“Quando ho in braccio Cesare gli dico ‘amore della nonna’, con gli altri mi piace anche ‘mamma al cubo’ – ha raccontato la Hunziker a Vanity Fair – . Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età. Come quando ho compiuto 40 anni e tutti mi dicevano ‘vedrai che ti stancherai più facilmente, se farai tardi la sera avrai l’hangover, ti cambierà il metabolismo’ Niente di tutto questo mi è successo, eppure ho 46 anni. Quindi finché sto bene non ci penso”.