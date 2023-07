“È il mio uomo… “: Fiorello esce allo scoperto | L’ha presentato al pubblico

Fiorello ha deciso di non nascondersi più e rivelare qualcosa di molto personale al pubblico. Ecco che lo presenta a tutti

Fiorello è una mina vagante, grazie al suo straordinario talento comico che gli permette di non dover mai piegare la testa o scendere a compromessi.

Quest’anno è tornato in Rai con la trasmissione Viva Rai 2 che dovrebbe essere confermata anche per la prossima stagione, nonostante qualche problema per la location in cui registrarlo, come rivelano alcune riviste di gossip.

Scherzando tempo fa, il comico ha detto che quando uno è bravo in Rai lo mandano via. Tuttavia, ha precisato cosa intendesse e ovviamente si riferiva a qualcos’altro.

Ha infatti detto: “Faccio ironia, ovviamente non è che ti mandano via perché sei bravo, lì la storia la sappiamo, ed è molto più complicata. Noi immaginiamo, ci divertiamo a immaginare che un vertice Rai possa disegnare sulla foto di Fazio la scritta ‘Che tempo che faceva’”.

Fiorello decide di uscire allo scoperto e lo presenta al pubblico

Fiorello ha pubblicato un video su Instagram in cui decide di uscire allo scoperto e di presentarlo ufficialmente al pubblico. Si tratta di un bar di Taormina in cui il comico va ogni estate e non è l’unico personaggio famoso che va lì.

Si tratta di uno storico bar di Taormina gestito da Saretto, che compre nel video con Fiorello in una simpatica scenetta. Il bar fa le tipiche granite siciliane ed è diventato molto popolare tra i personaggi del mondo del cinema e della musica. Infatti, nelle scorse settimane, come ricorda il comico nel video, c’è stato anche il comico Checco Zalone, Favino e molti altri. Nel video prendono appunto in giro il comico pugliese, dicendo che non voleva farsi fare lo scontrino (chiaramente non è vero). Il video è stato condiviso dalla pagina ufficiale del locale.

La dedica a Fiorello da parte di sua figlia

Angelica, la figlia di Fiorello, ha deciso di fare una dedica molto speciale a suo padre, cantandogli in diretta televisiva la canzone “Io vagabondo” e suscitando la commozione del padre.

Il comico ha raccontato: “Sapeva che è una delle mie canzoni preferite, ma è stata una sorpresa totale, bellissima. Lei suona, ha fatto otto anni di Conservatorio, ma di solito è Beethoven o Bach, e poi non aveva mai cantato in pubblico. Mi ha scioccato, ha fatto in diretta una cosa che non aveva mai fatto prima. Sono orgoglioso di lei, mi sono emozionato, l’ho abbracciata 100 mila volte, è stato il regalo più bello che potesse farmi”.