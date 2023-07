GFVip, scandalo improvviso: “Ora posso renderlo pubblico” | Proprio lei è rimasta incinta

Una gravidanza imprevista ha colpito una concorrente inaspettata del popolare reality. Ma non è tutto: persino il padre è sconosciuto…

La notizia shock che ha sconvolto Instagram questa settimana ha a che fare con l’annuncio di una gravidanza, ma a turbare gli animi è stato in particolare il soggetto coinvolto in questa notizia.

Si tratta infatti di un’ex concorrente del Grande Fratello VIP, l’edizione del famosissimo reality di casa Mediaset che coinvolge nomi e volti già noti del mondo dello spettacolo.

Da sempre, sia il Grande Fratello VIP che la sua edizione normale sono un ricettacolo di scandali, e ogni anno milioni di spettatori di tutta Italia si sintonizzano non solo per seguirne le vicende, ma anche per appassionarsi alle discussioni tra i partecipanti, alle loro storie d’amore e alle controversie nate tra le pareti della famosa casa.

Molto spesso i personaggi partecipanti al reality godono di un notevole seguito anche una volta terminato il programma, e non smettono di far parlare di sé. È il caso anche di questa concorrente, che partiva però avantaggiata rispetto ad altri: è infatti seguitissima sul web, complice una personalità esuberante e sfacciata.

La foto col pancione per i follower: nasce il totopadre

Ad annunciare la sua gravidanza, con tanto di foto con pancione uscita da un photoset prenatale, è stata infatti la showgirl Elenoire Ferruzzi. Icona della comunità LGBTQ+ in Italia, e in particolar modo di quella underground, Elenoire è una donna transgender, che ha iniziato il suo percorso di transizione in età giovanile.

47 anni, originaria della provincia di Varese, già prima della partecipazione al GF Vip Elenoire era seguitissima su Instagram e Tiktok, dov’è diventata virale grazie ad alcune clip che la riportavano in atteggiamenti molto spesso sopra le righe; celebre il suo odio per Carpisa, che le è valso persino una denuncia da parte dell’azienda. Ma il suo annuncio non è stato universalmente celebrato…

Polemiche nei commenti, ma lei se ne frega

Ovviamente quella di Elenoire è una semplice provocazione, come evidenzia anche dal post di accompagnamento alle foto: “È successo all’interno della casa del GF, ma non so chi sia il padre… ho dovuto tagliare le unghie e manca poco al parto, anche il seno ho dovuto ridurlo, e ora passeremo al viso… dopo sarò una cessa come tante di voi“.

Il tono irriverente fa parte della personalità di Elenoire. Nonostante molti dei commenti al post siano di apprezzamento, e sono in molti ad aver ipotizzato chi possa essere il padre del bambino, alcuni utenti non hanno apprezzato la battuta, ritenendola di cattivo gusto nei confronti delle donne gestanti. Considerata la personalità di Elenoire, spesso al centro di queste polemiche, era naturale pensare che la “public figure” non avrebbe dato retta alle critiche: e infatti qualche giorno dopo è arrivata anche la foto post-partum. Il piccolo? Si chiama Hermes Ferruzzi… Ma è solo una foto generata da un’intelligenza artificiale.