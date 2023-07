Sonia Bruganelli ha detto ‘no’: respinte tutte le indiscrezioni | Non si torna più indietro

Sonia Bruganelli interviene dopo le ultime fake news e respinge ogni indiscrezione sul suo conto: le parole sui social.

Produttrice televisiva, Sonia Bruganelli si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo inizialmente per il suo legame con Paolo Bonolis.

Negli anni, tuttavia, ha imparato a muoversi autonomamente nel dietro le quinte di numerosi show di Mediaset fino ad affermarsi come una delle professioniste più accreditate.

Le ultime indiscrezioni circolate sul suo conto, però, hanno fatto sì che la Bruganelli reagisse con una pronta smentita: ecco cosa è accaduto.

Sonia Bruganelli, tutte le fake news

Dopo l’annuncio della separazione dal marito Paolo Bonolis, cui è stata legata quasi venti anni, Sonia Bruganelli ha cercato di rimanere lontana da ogni genere di gossip. Più volte fotografata insieme all’ex compagno nonostante l’addio ufficializzato a mezzo stampa, la produttrice televisiva ha così confermato gli ottimi rapporti che esistono tra loro nonostante la fine del lungo matrimonio. I due, infatti, oltre ad essere stati compagni, condividono anche il lavoro e Sonia Bruganelli è produttrice di uno dei quiz show più importanti condotti da Bonolis, Avanti un altro.

Nelle ultime settimane, è stata impegnata nella scelta della Bonas, figura femminile caratteristiche del programma e fino alla scorsa edizione affidata a Sophie Codegoni. La ex tronista, infatti, era stata scelta da Sonia Bruganelli per il programma del pre-serale di Canale 5 dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Poi qualcosa è andata storta: voci di corridoio raccontano che le due abbiano discusso animatamente tanto da arrivare alle mani e che Sophie sia stata eliminata dal cast di Avanti un altro. Ma chi ci sarà al suo posto?

Avanti un altro, la nuova Bonas sarà…

Le ultime indiscrezioni, quindi, parlavano dell’arrivo di Antonella Fiordelisi nel programma di Canale 5. Dopo la partecipazione al Gf Vip, infatti, molti indicavano lei come possibile sostituta di Sophie Codegoni. Ma anche in questo caso Sonia Bruganelli ha deciso di intervenire per spazzare via ogni notizia infondata.

Tramite il profilo della sua società di produzione, SDL.TV , la ex compagna di Paolo Bonolis ha sottolineato: “La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro NON avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi! E quindi Avanti un’altra … o più di una … a ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di Canale Cinque potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro … Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!”.